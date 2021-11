Az örök kedvenc LEGO

Szerintem nem létezik olyan 3-4 évesnél idősebb gyerkőc, aki ne rajongana a LEGO-ért. Az én környezetemben legalábbis nincs ilyen. Ráadásul, amikor október közepén elkezdtem nézelődni, hogy milyen alternatív adventi kalendáriumok léteznek, ez a típus jött velem először szembe. Itt tudatosult bennem, hogy akár játékokat rejtő naptárat is választhatok. Rögtön meg is néztem a LEGO oldalát és elámultam, milyen sokféle kalendáriummal rendelkeznek. Akadt itt Star Wars és Bosszúállók témájú, Harry Potteres, de nekem legjobban a klasszikus City és Friends verziók tetszettek. Az előbbi uniszex vagy inkább fiús, míg utóbbi kislányos típus és mindkettő nagyon cuki.

A veterán Matchbox

Fiús anyuka lévén a gyerekszoba dugig van kisautókkal. Ezek közül is nagy kedvencek a férjem régi matchboxai, amelyeket a mama nagy gonddal elrakott az unokáknak, miután a saját fiai kinőttek az autózásból. Persze mindig jól jön egy-két új darab, így biztos vagyok benne, hogy nemcsak nekem, de minden fiús anyukának tetszeni fog ez a típus. A naptár 24 ablaka mögött nem csupán autók rejtőznek, de különféle egyéb kiegészítők is, sőt a karácsonyfa, a rénszarvas és a szán sem maradhatott ki, hogy igazán karácsonyi legyen a hangulat. Ráadásul a doboz lehajtható előlapja egy havas útszakaszt ábrázol, ahol azonnal ki is próbálhatják a kicsik az éppen kibontott meglepetéseket.

Az autós Hot Wheels

A Hot Wheels adventi kalendáriuma nagyon hasonló, mint a Matchboxé, így ezt is inkább kisfiúknak érdemes megvenni – bár akadnak lányok is, akik rajonganak a kocsikért. Itt szintén átalakítható a naptár egyfajta terepasztallá, ahol azonnal elkezdődhet a száguldás, amint kibontotta a gyerek az első ablakocskát. S hogy konkrétan mire számíthatunk napról napra? Nyolc 1:64 méretű járműre és számtalan kiegészítőre, mint például hóemberre, szánkóra, szarvasokra, ajándékdobozra, de akad benne útlezáró kordon és hókotró lapát is, úgyhogy az autózás mellett itt is garantált a karácsonyra és télre való hangolódás.

A csajos Barbie

A két autós kalendárium után nézzünk is egy nagyon csajosat és mi más lehetne ez, mint Barbie adventi naptára. Egy biztos, ha kislány lennék, imádnám! Miért? Mert melyik kislány ne szeretné Barbiet-t? Ráadásul ez a naptár nem csupán a babát rejti magában, hanem 23 kiegészítőt is a számára:ruhákat, sellőuszonyt, cipőket, tündérszárnyat, nyakláncokat, tiarákat, teáskészletet, de még kis házi kedvenceket is.

A sokrétű Playmobil

A Playmobilnál szintén többféle kalendárium akad fiúknak és lányoknak egyaránt, így mindenki kedvére válogathat nemcsak annak megfelelően, hogy milyen nemű a gyermeke, hanem annak figyelembe vételével is, hogy mi az érdeklődési köre. Kislányoknak például van Heidi téli világa elnevezésű naptár, Karácsonyi bál a palotában és Királyi piknik a parkban. Nekem az utóbbi tetszett a legjobban, és ha kislány lennék újra, biztosan nagyon szeretnék egy ilyet, mert az ablakok egy egész kis világot rejtenek magukban, ez pedig igazán megmozgathatja a gyerekek fantáziáját. A kalendárium tartalmaz királyt, királynét, hercegnőt és egy apró királyfit is, de akad itt habos-babos szoknya, babakocsi, szán, hattyú, hajó, kutyus, ló és minden, amire egy fenséges piknikhez szükségünk lehet – arról nem is szólva, hogy a doboz egy mesebeli kastélyt és tavat ábrázoló hátteret is tartalmaz.

A fiús naptárak közül is válogathatunk bőven. A tematikusak közé tartozik a két Vissza a jövőbe, a Novelmore várral és a Rendőrbúváros típus. Előbbiek inkább a nagyobbaknak lehetnek izgalmasak, míg az utóbbi szerintem a kisebbek szívét dobogtathatja meg. Főleg azokét, akik szeretik a kincsvadászatot is, hiszen a kalendárium a három rendőrbúvár mellett tartalmaz nagy és kis vizirobogót, különféle tengeri állatokat, ládákat és sok-sok kincset, ráadásul fürdővízfesték-pasztillát is, amelyet ha beteszünk a robogó hálójába, akkor színes csíkot húzhat vele a gyerek a vízbe. Ez a típus azért is tetszik nekem különösen, mert a karácsonyi időszak elmúltával, az év 365 napján át használatban lehet az esti pancsolások alkalmával.

Kapcsolódó cikkek:

Krémek, szerszámok és alkohol: ilyen adventi kalendáriumokat találtam pasiknak

24 apró meglepetés, amely minden nő szívét megdobogtatja