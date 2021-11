A hétvégén elkezdődik az advent, ez pedig az az időszak, amikor szépen, fokozatosan elkezdünk ráhangolódni a karácsonyra. Igaz, még több mint négy hét van szentestéig, ám talán senki sem bánja, ha már most sorra vesszük, mit is jelentenek az ünnep főbb jelképei.

Az advent a várakozás és a karácsonyra való felkészülés időszaka. Ilyenkor a legtöbben kicsinosítják a lakást és előkerülnek a tipikus karácsonyi díszek is. De tudjuk-e, hogy milyen jelentést hordoznak ezek a jelképek?

Fenyőág/ fenyőfa

A fenyő az adventi és a karácsonyi időszak legelterjedtebb díszítőeleme és szimbóluma. Karácsonykor fenyőfát állítunk, de már az ezt megelőző hetekben is fontos szerepet kapnak a zöld kis ágak – gondoljunk csak az adventi koszorúra –, amelyek az örök élet reményét és az áldozatkészséget jelképezik.

Karácsonyfadíszek

A karácsonyfát eredetileg almával, dióval és különféle figurákkal díszítették, amelyek bizony nem csupán arra szolgáltak, hogy a fát ékesítsék, hanem komoly üzenetet is hordoztak. Az alma az eredendő bűnre emlékeztette a híveket, a dió viszont a bölcsességet jelképezte, ha pedig még aranyszínűre is festették, akkor a jövőbe vetett hitet szimbolizálta. Ma már ezek helyét – főleg az almáét – felváltották a színes, mintás gömbök, az üzenet azonban ma is ugyanaz. A kis figurák és a mézeskalács a karácsonyfán az ajándékozásra és az örömszerzésre emlékeztetnek, valamint arra a gyermeki lelkesedésre, amely mindenki szívében ott kellene, hogy éljen.

Csúcsdísz

A karácsonyfadíszek között kiemelkedő helyen szerepel a csúcsdísz, amely a régi időkben mindenhol csillag formát öltött. Nem véletlenül, hiszen ez annak a betlehemi csillagnak a jelképe, amely elvezette a napkeleti bölcseket az újszülött Jézushoz.

Gyertyák

A gyertyák szintén elmaradhatatlan kísérői az adventi és karácsonyi időszaknak. Az adventi koszorút négy gyertya díszíti, amelyek a hitet, a reményt, az örömöt és a szeretetet jelképezik. Ám gyertyát a karácsonyfára is csíptettek régen, hiszen maga a gyertya – az adventi időszakon túl is – a fényt, az életet szimbolizálja, sőt a keresztény világban Krisztus jelképe is: a gyertya megsemmisül, miközben fénnyel ragyogja be a környezetét, ahogyan Isten fiai is feláldozta magát az emberekért.

Csengettyű

A csengettyű vagy harang már az ősi kultúrákban is a rossz szellemek, démonok elleni harc eszköze volt. Hangja messzire űzi a gonoszt, emellett azonban karácsonykor azt is jelzi, hogy megérkezett az angyalka.

Csillagszóró

A csillagszóró szintén az ünnep fényét emeli, különlegessé teszi a karácsonyi estéket, ráadásul apró szikrái olyanok, mint sok-sok pici betlehemi csillag, ezzel pedig a reményt és a Jézus születése miatt érzett örömöt, vidámságot is szimbolizálja.

Angyalkák

Advent időszakában négy angyal látogat az emberek közé. Az első advent első vasárnapján száll alá a Mennyből kék köpenyben: ő meséli el az embereknek, hogy Isten fia hamarosan eljön a Földre. A második vasárnap egy piros köpenyes angyal érkezik meg: ő az, aki a kezében szorongatott serleget szeretettel tölti meg, ettől lesznek majd fényesek a csillagok. A harmadik vasárnap egy fehér köpenyes angyal ereszkedik alá: ő tölti meg az arra érdemes embereket ragyogó, tiszta fénnyel. A negyedik vasárnap pedig egy lila köpenyes angyal száll közénk: ő Isten gyermekéről énekel és sok kis angyalka követi.