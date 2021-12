Igaz, csak most léptük át a bűvös december küszöbét, ám a legtöbben azért jól tudják, hogy ez az a hónap, amely olyan gyorsan elrepül, hogy szinte észre sem vesszük.

Mi, nők pedig általában nemcsak azt szeretjük, ha karácsonyra az otthonunk rendben van, elkészült a finom vacsora, becsomagolva pihen az összes ajándék a fa alatt, de bizony azt is, ha mi magunk is ünnepi díszben pompázhatunk. Ehhez pedig jól jön egy szép smink, amely illik a személyiségünkhöz és el is tudjuk készíteni magunknak. Ez utóbbival sokszor meggyűlik a bajunk, hiszen nem mindenki bánik boszorkányosan a szemfestékkel és a rúzzsal, ezért beszélgettem kicsit Beraki-Graff Dóra makeup-artisttal és megkértem, hogy mutasson egy olyan sminket, amelyet akár a teljesen kezdők is elkészíthetnek maguknak. Később pedig a haladóknak és a profiknak is mutatunk egy-egy divatos ünnepi lookot.

Alapok mindenkinek

Mielőtt nekilátnánk magának az ünnepi sminknek, ejtsünk néhány szót az alapokról, illetve az alapozásról. Nagyon fontos, hogy bármilyen sminket is tervezünk – natúrt, minimált vagy extrémet –, az első lépés, hogy az arcunkat megtisztítsuk, hidratáljuk, majd felvigyünk egy réteg – a bőrünk színének és típusának megfelelő – alapozót. Ez egységesíti az arc színét, elfedi az apróbb bőrhibákat és a festék is sokkal szebb, valamint tartósabb lesz, ha a megfelelő alapra visszük fel. Ezután érdemes még egy leheletnyi arcpírt is feldobni az orcákra, majd jöhet a szem és a száj hangsúlyozása.

Ünnepi smink kezdőknek

Sokan vannak, akik egyáltalán nem sminkelnek a hétköznapokban, karácsonyra mégis szeretnék kicsit ünnepivé varázsolni a megjelenésüket. Ebben az időszakban nagyon divatosak a csillogó színek és nemcsak a karácsonyfán, így a kezdőknek egy ilyen sminket ajánlott Dóri.

Nem kell megrémülni, mert ezek között is akadnak nagyon finom, szolid árnyalatok, mint például egy szaténfényű pezsgőszín, netalán egy rose gold, amely szinte mindenkinek jól áll, emellett pedig igazán exkluzív megjelenést kölcsönözhet az arcnak. Ezt ráadásul nem csupán karácsonykor lehet viselni, hanem bármilyen alkalommal, például egy romantikus vacsoránál vagy céges rendezvényen.

De hogyan is készül?

Az alapozó és az arcpír után egy kisebb, kerekfejű ecsettel vigyük fel a festéket a szemhéjra és alaposan dolgozzuk el. Fontos, hogy ne csak odakenjük – ez sokszor előfordul a kezdőkkel –, hanem szánjunk rá időt, hogy rendesen elsatírozzuk. Apró, ütögető mozdulatokkal kezdjük, majd, amikor már megfelelő mennyiségben felhordtuk az anyagot, váltsunk át körkörös, sepregető mozdulatokra. A lényeg, hogy a szemfesték sehol ne maradjon csomós vagy foltos.

Használhatunk egyetlen színt is, de ha a palettánkban akad hasonló, világos árnyalat, akkor abból tehetünk egy pöttyöt a belső szemzugba is, ettől igazán ragyogóvá válhat a tekintetünk.

Ezt követően fogjunk egy laposfejű ecsetet és az alsó pillasor mentén is satírozzunk egy kevés port a szem köré. Itt is ügyeljünk rá, hogy jusson mindenhova és szépen dolgozzuk el az anyagot. A szemünkre már csak két réteg szempillaspirál hiányzik és kész is van.

A szánkra pedig attól függően válasszunk színt, hogy mennyire érezzük a szemünket soknak. Ha sosem sminkelünk, és már ezt is bőven elégnek érezzük, akkor tegyünk fel egy ajakápolót vagy egy kis szájfényt. Ha viszont fokoznánk még a látványt, akkor válasszunk hozzá egy szép rúzst. Dóri nekem egy sötétebb nude árnyalatot kent fel, mert ezzel igazán harmonikus és természetes az összhatás.

Tippek a kezdő ünnepi sminkhez