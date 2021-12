A magyar ünnepi menüsort álmunkból felkeltve is elsoroljuk, sőt ragaszkodunk is ahhoz, hogy újra és újra az asztalra kerüljenek ezek a finomságok. A világ minden pontján megvannak a hagyományos, karácsonyi ételek, a sztárok azonban szeretnek kísérletezni.

Ahány ház, annyi szokás – tartja a mondás. És valóban. Ahány ismert ember, annyiféle ünnepi étel létezik. A hírességek egy része ragaszkodik a hagyományokhoz, míg sokan minden évben valami új és szokatlan menüvel lepik meg a családjukat.

Összegyűjtöttünk néhányat a celebek különleges ünnepi receptjei közül.

Lea Michele és a vegetáriánus lasagnatekercs

A Glee – Sztárok leszünk népszerű színésznője egy sima, hétköznapi receptet formált a saját ízlése szerint, és ez az ünnepi asztal központi finomsága. Lea zöldséges lasagnatekercset készít, amiben a főszerepet a brokkoli játssza. Olasz fűszerekkel, valamint háromféle sajttal, ricottával, parmezánnal és mozzarellával teszi ízletesebbé az ételt.

Katie Holmes és az édes-sós nyalánkság

Tom Cruise exfelesége pofonegyszerű aprósüteménnyel teszi színessé és édessé a karácsonyt. A színésznő tejcsokiból, vajkaramellából, M&M's drazséból és fehér csokoládéból elkészíti a mázat, az olvadt csokikeverékbe pedig perecet vagy ropit márt. Mielőtt megkeményedne a máz, megszórhatjuk mindezt színes cukorral, hogy igazán vidám, ünnepi hangulata legyen a nassolnivalónak.

Dolly Parton és a fahéjas kenyér

A country nagyasszonya, aki tavaly egy karácsonyi filmmel is meglepte rajongóit, számtalan ünnepi dallal rukkolt már elő. A színésznőként is ismert énekes karácsonyi asztalának elengedhetetlen része a fahéjas kenyér, ami sokkal inkább emlékezet egy kalácsra, mint a boltokban kapható fehér veknikre. A sütibe rengeteg fahéj és vaj kerül, ettől nem csak szaftos és puha, de illatos is lesz.

Chrissy Teigen és a ropogós sült csirke

A szupermodell egy viszonylag egyszerű főétellel lepi meg minden évben kedvesét, az énekes-dalszerző John Legendet. Chrissy sült csirkét készít, ám amilyen könnyűnek hangzik, olyan nehéz tökéletesen elkészíteni. A siker függ attól, milyen szárnyast választunk és hogyan járunk el az előkészületek során. Teigen egész csirkét használ, amit vajjal ken be, a fűszerezés során pedig sóval, borssal, rozmaringgal, kakukkfűvel, oregánóval és citrommal dolgozik, aminek nemcsak a levét, hanem a lereszelt héját is felhasználja. A csirkét zöldségekkel együtt süti a sütőben.

Gwyneth Paltrow és az almás tócsni

Habár az almás tócsni bizarrnak tűnhet, hazánkban sem ismeretlen étel. Az elkészítési módja ugyanaz, mint a sima változatnál, azzal a különbséggel, hogy pár szem almát is reszelünk a krumpli mellé. Gwyneth ezt a köretet füstölt lazac mellé szolgálja fel, és nem is annyira főételnek, mint vendégváró falatnak szánja, egyfajta étvágygerjesztőnek.

Eva Longoria és a hagyományok

A latin-amerikai színésznő, akit egy világ szeretett meg a Született feleségekben, a való életben tényleg ízig-vérig háziasszony. Imád és tud is főzni, erről árulkodik tíz évvel ezelőtt piacra dobott szakácskönyve is. Eva az ünnepek alatt szereti a hagyományos ételeket, ezért mexikói gyökereihez igazodva gyakran készít tamalét. A kukoricacsuhéban párolt ételbe kukoricakása és darálthúsos töltelék kerül.

Michael Bublé és kolbászos gnocchi

Nincs karácsony Michael nélkül. Az ünnepi lejátszási listákon bérelt helye van Mariah Carey mellett a kanadai énekes karácsonyi feldolgozásainak is. Michael imádja a tésztaételeket, ezért nem meglepetés, hogy az év végi ünnepek során is ezek alkotják a menü nagy részét. Nem híve azonban a túl bonyolult ételeknek, egy egyszerű pirított kolbászos gnocchi mellett is át tudja élni az igazi karácsonyi hangulatot.