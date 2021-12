Az elmúlt évtizedek során rengeteg minden megváltozott, az ünnepek azonban állandóak az életünkben. A karácsonyt még a legnehezebb időszakban, a nélkülözők is igyekeznek megünnepelni, ki-ki a saját szerény eszközeivel. A legszentebb ünnep pedig már az 1910-es években is a sürgés-forgás jegyében telt.

A száztíz évvel ezelőtt készült, fekete-fehér fotók remekül szemléletik, hogy milyen is volt a karácsony régen, New Yorkban. Az utcákat már akkor is emberek százai lepték el, árusok próbáltak túladni portákéikon, miközben a gyerekek arcára a csengőt rázó Mikulások csaltak mosolyt.

A különleges hangulatú fotókat a lenti képre kattintva nézhetitek meg.