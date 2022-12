Mariah Carey világslágerét, az All I Want For Christmast már december elején elkezdik játszani a rádiók, sőt maga az énekesnő is igyekszik évről évre különleges módon meglovagolni az ünnepi hullámokat. Ezúttal azonban nem a jól ismert nótával, hanem egy másik klasszikussal aratott sikert. Carey is részt vett a Merry Christmas to All elnevezésű koncerten, ahol a színpadon 11 éves lányával, Monroe-val együtt jelent meg.

mariah carey just brought her daughter monroe out on stage for a duet ❤️❤️ pic.twitter.com/UAZVR5ZWqC — adam mcintyre (@theadammcintyre) December 10, 2022

A kislány örökölte édesanyja tehetségét, és könnyekig hatották a közönséget. Mariah Carey és Monroe az Away In A Manger című számot énekelték, és az énekesnő bevallotta, ez volt az első alkalom, hogy duettezett gyermekével – számolt be az eseményről a DailyMail.