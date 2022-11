A sztár jelentkezését azután utasították el, hogy nem reagált egy másik énekesnő, Elizabeth Chan tiltakozására.

A védjegy törvényes jogot adott volna Mariah-nak arra, hogy rajta kívül senki ne használhassa többé a Karácsony királynője nevet, ám a korábban már más, hasonló nevek levédetésével kudarcot vallott énekesnő ezúttal sem járt szerencsével. A sztár érvelése, miszerint 1994-es száma, az All I Want for Christmas Is You megjelenése óta az ünnepi időszak szinonimájává vált, kevésnek bizonyult.

Ráadásul kolléganője, akit 2018-ban a The New Yorker a „Karácsony királynőjének" titulált, mert egy évtizeden át minden évben eredeti ünnepi lemezeket adott ki – bírálta Careyt, amiért megpróbálta pénzzé tenni az ünnepet - írja a BBC.

"Ez nem helyes dolog. A karácsony mindenkié. Arra való, hogy megosszák; nem arra való, hogy birtokolják" - reagált Carey kérelmére Elizabeth Chan.