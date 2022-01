Gelencsér Timi azt mondta a vele készített interjúnkban, hogy az egyik lábán magassarkút visel, míg a másikon tornacipőt. Nem is meglepő ezután, hogy a szépséges modell-műsorvezető-Exatlon játékos és Dancing with the Stars győztes a Kon-tour legújabb epizódjában sporttal kapcsolatos tippeket ad a nézőknek.

S hogy milyen sportot űz Timi? Sokfélét, ám az biztos, hogy hetente többször is időt szakít a futásra, még akkor is, ha ez a típusú mozgás nem mindig állt közel a szívéhez. Most azonban lerántja a leplet arról, kivel is szeret igazán kocogni... Annyit már most elárulhatunk, hogy a partnere cuki, pajkos, hatalmas a mozgásigénye és meglehetősen szőrös. Nem, Timi nem Chewbaccával alias Csubakkával szeret futni, hanem Licsivel, a mentett border collie-val.

Licsi remek társa Timinek a testmozgásban, hiszen tíz kilométer meg sem kottyan neki. Arra azonban érdemes mindenkinek ügyelnie, hogy ha kutyussal fut, akkor bizonyos szabályokat betartson.



S hogy miképp kocog vagy sprintel Timi Licsivel, és ezzel kapcsolatban milyen hasznos tanácsokat ad a kutyás futóknak, azt megnézhetitek a Kon-tour legújabb adásában.

Keresd a Kon-tourt minden szerdán és vasárnap a Life.hu-n