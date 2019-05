Koncz Gábor hamarosan 81 éves lesz, de még mindig aktívan játszik, és ezt nem is akarja abbahagyni.

Koncz Gábor filmes életműdíjat kapott. A színész 80-on túl is a színpadon van, őt a munkája élteti. Nem bánja, hogy már nem hosszú főszerepeket játszik, hiszen annyi csodás karaktert alakított már a pályafutása alatt, most pedig kifejezetten élvezi a kis epizódokat. Nem is akarja abbahagyni a színészkedést.

„Ennyi idős korára már összegez az ember, sorra veszi külön a jókat, külön a rosszakat. Velem általában azért jó dolgok történtek, de ezeket mi befolyásoljuk. Szegény Sztankay Pista barátom például az utolsó három évében már nem vállalt munkát, mert depressziós volt. Hiába mondtam neki, hogy így nem lehet, hiszen addig élsz, amíg dolgozol, amíg aktív vagy! Én ilyen iskolán nőttem fel, az lenne a legjobb, ha a színpadról mennék el én is egyszer" – mondta a Blikknek a színművész.