A szeszélyes május sem telhet el eseménytelenül: válassz kedvedre az izgalmas programok közül, hidd el, jobb kedvre derülsz majd tőlük.

Szolnoki palacsintafesztivál

A rendezvény egy igazi családi hétvégi kikapcsolódást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A tavalyi évhez hasonlóan rengeteg játék, sztárfellépők, kerékpártúra, gyermekmegőrző és egyéb kikapcsolódási lehetőség várja az érdeklődőket.

Időpont: 2019. május 17-19.

Helyszín: Szolnok, Parkerdő

Visegrádi gasztrofesztivál

A látogatók a finom falatok mellett a magyar történelmi borvidékek legkiválóbb fajtáival is megismerkedhetnek. Az ételkóstolás mellett színpadi programok is várják az érdeklődőket. 20 órától a One More Night zenekar gondoskodik a hangulatról.

Időpont: 2019. május 18.

Helyszín: Visegrád, Rendezvény tér

Eperfesztivál

Idén sem maradhat el a már hagyománynak számító Eperfesztivál. Rengeteg eperborral készülnek a szervezők, hogy biztosan minden látogató belekortyolhasson a zamatos nedűkbe.

Időpont: 2019. május 31. – június 2.

Helyszín: Tahitótfalu, Dunasor

Tatai patara – Török Kori Történelmi Fesztivál

A korhű ruhák, haditechnikai eszközök és autentikus csatajelenetek egyedülálló élményt garantálnak a nézők számára. A Török Kori Történelmi Fesztivál egyre különlegesebb programokkal várja az érkezőket. Belemerülhetünk a 16-17. század életének mindennapjaiba, kipróbálhatjuk magunkat a korabeli mesterségekben vagy az akkori ételek készítésében is. A kóstolók után borral, serbettel vagy hűs forrásvízzel olthatjuk szomjunkat. Múltidéző kiállítások, katonazenekari fesztivál, lovasbemutatók, törökkávé-kóstoltatás és gyönyörű hastáncosok várnak bennünket. Még a szigorúan őrzött hárembe is bepillantást nyerhetünk; a korhű vásári forgatag pedig mutatványosokkal, tűzzsonglőrökkel és a Nánai Sólymos Vitézek vidám, történelmi színielőadásaival varázsol el minket.

Időpont: 2019. május 31. – június 2.

Helyszín: Tata, Tatai vár

Hungaroring Classic

A Hungaroring Classic mezőnye 2017-ben hatalmas sikert aratott a magyar F1-es versenypályán. A hatvanas, hetvenes, nyolcvanas évek versenyautói és azok pilótái biztosan különleges hangulatot varázsolnak majd a mogyoródi dombok közé.

Időpont: 2019. július 12–14.

Helyszín: Mogyoród, Hungaroring pálya