Rovatunkban mindig összegyűjtjük azokat a mozis és televíziós bemutatókat, amelyek az adott hónapban a legfontosabb eseménynek számítanak, és amiket szerintünk vétek lenne kihagyni. Jöjjenek hát a hónap ajánlott filmjei és sorozatai!

A vörös ügynök (Red Joan)

hazai mozis premier: 05.02.

Valós történetből készült, nagyszerű színésznők a főszereplői, és izgalmas kémtörténet: A vörös ügynök annak a brit nőnek a sztoriját meséli el, aki a szovjet titkosszolgálat, azaz a KGB leghosszabban működő beépített embereként ténykedett nyugaton, és aki komoly szerepet játszott az atomtitkok kicsempészésében is. Az indoka pedig erre furcsamód a hazaszeretet volt!

Csernobil (Chernobyl)

hazai tévés premier: 05.07. (HBO GO), 05.19. (HBO3)

Ez az ötrészes minisorozat sajnos szintén megtörtént esetet mesél el, méghozzá a legsúlyosabb katasztrófát a történelemben, amit ember okozott: a csernobili atomerőmű 1986-os felrobbanását. Az annak idején hazánkat is érintő eseménysort a részvevők, mint például az atomerő dolgozói, a közelben lakók, a mentésben segítők párhuzamos történeteinek bemutatásával mutatja be szívszorítóan a széria.

Csaló csajok (The Hustle)

hazai mozis premier: 05.09.

A Dajkamesék hölgyeknek Marlon Brandóval és David Nivennel ismerős? Na és a Riviéra vadorzói Michael Caine-nel és Steve Martinnal? Mindkettő ugyanabból a sztoriból készült, mint most a Csaló csajok, csak épp ezúttal megfordultak a nemi szerepek: nem gazdag hölgyekre vadászó férfiszélhámosok vetélkedésének lehetünk szemtanúi, hanem pénzes palikra utazó svindlerlányok párharcának, méghozzá Anne Hathaway és Rebel Wilson előadásában.

Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile)

hazai mozis premier: 05.23.

A valaha volt egyik leghíresebb sorozatgyilkos Ted Bundy, azt pedig annak köszönhette, hogy olyasfajta tulajdonságokkal bírt, amiket az ember nem épp az ilyesfajta szörnyetegekhez társítana: például elképesztően sármos, vonzó, kedves fickóként írta le mindenki, aki ismerte őt – és életben maradt. Erre a különös kettősségre épít ez a furcsán hosszú című film, is méghozzá a szintén átkozottul jóképű Zac Efron főszereplésével, aki végre azt is bebizonyíthatja, hogy színészi képességei terén is lenyűgöző tud-e lenni.

Fájdalom és dicsőség (Dolor y gloria)

hazai mozis premier: 05.23.

Pedro Almodóvar az európai filmművészet nagy mestereinek egyike, aki viszont már elég régen állt elő valami igazán emlékezetes új alkotással. Most a Fájdalom és dicsőségben minden eddiginél személyesebb történetet mesél el, amit már az is jól mutat, hogy a filmjének főszereplője egy filmrendező, aki kénytelen átgondolni az életét: mit cselekedett jól és mit rosszul, milyen hatása volt a tetteinek másokra? Ahogy pedig egy Almodóvar-összegzéstől el is várnánk, felvonul a filmben a spanyol legenda számos kedvenc színésze, többek között Antonio Banderas és Penélope Cruz is.