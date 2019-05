Egykor generációk kedvenc mesefilmjei voltak rajzos változatban, most pedig a Disney stúdió egy új korszak kedvenceivé akarja tenni őket, immár élőben, színészekkel. Egyesek szerint ez a klasszikus mesék megcsúfolása és anyagias bőrlehúzás, mások szerint elkerülhetetlen felújítás és modernizáció: az Aladdin friss premierje kapcsán áttekintettük a jelenség eddigi filmjeit.

Demóna (2014)

Ugyan a 101 kiskutya volt a cikkünkben tárgyalt jelenség első példája, de az 1990-es évek végén az a film még inkább csak egyszeri, különleges kivételnek számított. A 2010-es éve közepe óta viszont a Disney stúdió külön stratégiát épített arra, hogy szépen sorban minden egykori klasszikus, nagy sikerű rajzfilmjéből élőszereplős változatot készítsen, és ezt a sort a Demóna nyitotta, nem kisebb sztárral a címszerepben, mint Angelina Jolie.

Hamupipőke (2015)

Ahogyan a listánk legtöbb szereplője esetében, úgy a Hamupipőkének is persze volt egy korábbi (népmesékből eredő, Grimm/Perrault-féle gyűjtésből és átiratból ismert) meseverziója, de a cikkünkben tárgyalt filmek érdekessége, hogy nem az őseredetit dolgozták fel, hanem már a rajzfilmes adaptációt tekintették alapjuknak – hisz a legtöbb ilyen mesét már nem is a könyvek lapjairól, hanem a Disney-mozikból ismerik az emberek, és annak fordulatait, elemeit kérik számon rajta. A Hamupipőke pedig ezt a feladatot jó ízléssel teljesítette is, és nem mellesleg sztárrá tette közben Lily Jamest!

A dzsungel könyve (2016)

A fent tárgyalt jelenség okán fordulhatott elő, hogy A dzsungel könyve élőszereplős verziójában is ugyanúgy felbukkantak a dalbetétek, hiába furcsább olyan szereplőktől a hirtelen dalra fakadás, akik nem rajzoltak. Pontosabban nem kézzel rajzoltak: hisz az „élőszereplős film" fogalma is erősen átértelmeződött egy olyan film esetében, amelyben igazából csak Mauglit alakította hús-vér szereplő a kamerák előtt, a többieket a számítógépes technikák csodája keltette életre. De megdöbbentően valósághűen!

A szépség és a szörnyeteg (2017)

Hogy miért éri meg ez az egész a Disney számára, azt jól mutatja, hogy még A szépség és a szörnyeteg is, amit a leghűvösebb kritikai és nézői reakció fogadott, és ami valóban sokkal vérszegényebbre sikeredett a rajzfilmnél, simán 1 milliárd dollár feletti bevételt termelt világszerte, sokszorosan visszahozva a költségvetését. Közben pedig újra ismertté tett, a popkulturális körforgásban tartott egy márkanévvé váló sztorit, amit így később is sokkal jobban ki lehet majd újra aknázni.

Dumbó (2019)

A trend pedig nem látszik lassulni, sőt: csak ezekben a hónapokban is három új ilyen film érkezik a magyar mozikba, ami azért elég durva sorozat. Ezek közül az első a cuki, repülni képes, nagy fülű elefántkölyök története, amit az egykor a filmvilág egyedi, látnoki rendezői között számon tartott Tim Burton vezényelt le, tisztes iparos módjára.

Aladdin (2019)

Május 23-a óta már a csodalámpára szert tevő csavargófiú, meg persze az ő dzsinn barátjának élőszereplős változata is megtekinthető a hazai filmvásznakon, utóbbit pedig az a Will Smith alakítja, akinek a film kedvéért kékre festett külseje elég nagy felhördülést keltett internetszerte az első előzetesek megjelenésekor. A kész film viszont abszolút a kellemes meglepetések közé tartozik a vonatkozó Disney-produkciók között – ami mondjuk a rendezőjét nézve nem is akkor csoda, hisz maga Guy Ritchie vezényelte le!

Az oroszlánkirály (2019)

Alig kell várnunk egy kicsit a következő klasszikus Disney-mese újfajta filmváltozatára sem, hiszen már júliusban érkezik Az oroszlánkirály élőszereplősben. Persze ez is úgy lesz „élőszereplős", mint A dzsungel könyve volt: azaz számítógéppel animált, beszélő állatok szerepelnek benne, csak épp teljesen valósághűnek tűnve. Akinek pedig tetszik ez a Disney-trend, az örvendezhet, hiszen a következő években is el leszünk látva ilyesfajta filmekkel: jön majd egy Demóna-folytatás, egy önálló Szörnyella-film, és a Mulan, a Pinocchio, A Notre Dame-i toronyőr, sőt A kis hableány élőszereplős verziója.