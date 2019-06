Irreális formában ábrázolják a nőket a játék babák: ez örök vita a játékiparban. A kislányok már gyermekkoruktól ezekre akarnak hasonlítani, ez formálja az önképüket. Egy ukrán művész, Olga Kameneckaja most élethűvé varázsolta a babákat, letörölte róluk a sminket.

Talán örökké vita tárgya maradt a játékiparban, hogy a legtöbb baba miért ábrázolja irreális formában a nőket. Hatalmas keblek, hosszú lábak, hihetetlenül karcsú derék, dús haj, hatalmas szemek. A kislányok egészen kicsi koruktól kezdve ezt a testképet tűzik ki maguk elé. Sok nő ennek hatására nincs tisztában saját testének adottságaival. Ezt természetesen még számos más tényező is befolyásolja.

Olga Kameneckaja ukrán művész most megmutatta, milyenek a babák smink nélkül. Úgy alkotta meg a Barbie-t és más, hasonlóan népszerű babákat, hogy az arcuk természetesnek tűnjön. Eltűnnek a nagy szempillák, az extrém smink. Helyettük megjelennek a szeplők és a ráncok is. Nemcsak a lányokra, hanem a fiúkra is gondolt, ugyanis a fiú babákat is természetesre varázsolta.

Ha kíváncsi vagy a babák előtte-utána fotóira, a képre kattintva lapozd végig galériánkat!