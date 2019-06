Véget ért a Trónok harca, és nem bírod ki Havas Jon, Tyrion, Daenerys és a többiek nélkül? Van egy jó hírünk: ha magukat a hősöket nem is, de az őket játszó színészeket rövidesen viszontláthatod a legkülönfélébb mozifilmekben és sorozatokban. Utánanéztünk, melyiküket hol, mikor és miben találod.

Sophie Turner (Sansa Stark)

Az egyik legkevesebbet a naiv kislányból erős királynővé érő Sansát játszó Sophie Turnerre kell várni, már június 6-án érkezik a magyar mozikba is az X-Men: Sötét Főnix, amelyben ráadásul főszerepet játszik. Igen, magát a címbeli Sötét Főnixet, aki az X-Men univerzum többi tagjához hasonlóan szuperképességű mutáns, és akinek a jó és rossz oldal közti ingadozása komoly galibákat okoz ebben a világban.

Peter Dinklage (Tyrion Lannister)

Rendben, kicsit csaltunk, mert a világ leghíresebb alacsonynövésű színészét, Peter Dinklage-et látni nem lehet majd a következő filmjében, csak hallani. A népszerű játékból készült animációs mesefilm, az Angry Birds 2-ben ugyanis az első részhez hasonlóan ezúttal is ő kölcsönzi (legalábbis az eredetiben) a hangját a fekete-fehér óriássas Mighty Eagle számára.

Maisie Williams (Arya Stark)

Közel két éve, 2017 nyarán forgatták le az Új mutánsokat, ami szintén az X-Men univerzumon belül játszódik, és amelynek egyik főszereplője szintén egy egykori Stark lány, az Aryát alakító Maisie Williams. A film sorsa elég viszontagságos a forgatás óta, hiszen folyamatosan halogatják a premierjét. A legutóbbi információk szerint végül csak 2020 tavaszán (!) kerül a nézők elé, tehát még az is előfordulhat, hogy addig simán beelőzi valami más produkció, amelyben hamarabb viszontláthatjuk a színésznőt.

Lena Headey (Cersei Lannister)

Kis szerencsével még elkapható a hazai mozikban a Családi bunyó, aminek márciusban volt a premierje, és amiben a Trónok harca gonosz királynője, Lena Headey egy vagány pankrátor anyukát játszik. A következő filmjét pedig június végén mutatják be Angliában: a The Flood című moziban egy olyan bevándorlási hivatalnokot játszik, akinek egy veszélyesnek tűnő menedékkérő sorsáról kell döntenie. A film hazai forgalmazásról egyelőre nincs hír.

Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister)

A jó öreg Jaime, azaz Nikolaj Coster-Waldau első filmje a Trónok harca után épp most érkezett meg a magyar mozikba, így aztán őt tényleg nem kell szinte egy pillanatig sem nélkülöznünk. Május 30. óta látható a Dominóban, ami a hollywoodi rendezőlegenda, Brian De Palma Dániában forgatott filmje, és amelyben a színész egy társa halálának ügyében nyomozó rendőrtisztet játszik.

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)

Szegény Daenerys csúnya véget ért a Trónok harcában minden létező szempontból, és Emilia Clarke ki is fejezte ennek kapcsán óvatos nemtetszését – bánkódni viszont nem volt hajlandó sokáig. Az idei évben két új filmmel is jelentkezik: a Last Christmas című romantikus komédiában egy rendszeresen rossz döntéseket hozó naiv lányt játszik, az Above Suspicion pedig egy olyan megtörtént esetet mesél el, ami az első bírósági ítélethez vezetett, amelyben FBI-ügynököt találtak bűnösnek emberölésben. A magyar bemutatókról egyelőre nincs információ, de csodálkoznánk, ha legalább a Last Christmast nem forgalmaznák itthon is.

Kit Harington (Havas Jon/Aegon Targaryen)

Az újabban a hírekbe a kimerültsége és egyéb problémái miatti szanatóriumba vonulása réven bekerülő Kit Harington már leforgatta azt a filmet, amelyben majd a világ mozijaiban legközelebb láthatjuk, ráadásul egy nagyon különleges darabról van szó. A francia rendező-csodafiú, Xavier Dolan állította őt ugyanis a kamera elé, a The Death and Life of John F. Donovan című film pedig egy olyan sikeres tévésztárról szól, aki elkezd levelezni egy kisfiúval, ezzel pedig az egész életére kiható nyomot hagy benne.