Június 20-án került a hazai mozikba a Csekély esély című film, amelyben Charlize Theron és Seth Rogen habarodnak egymásba – és ez nem csak első hallásra tűnik teljesen valószerűtlennek, de a film történetében is. Ennek apropóján összegyűjtöttük a listánkra azokat a filmes szerelmespárokat, akikben még a mozi varázsa segítségével sem tudtunk hinni.

A specialista (1994)

Számos alkalommal választották be minden idők legrosszabb szexjelenetei közé azt a kínosan erőltetett tornamutatványt, amit Sharon Stone és Sylvester Stallone mutat be ebben a filmben a zuhany alatt. Pedig a film idején mindketten egyfajta szexszimbólumnak számítottak – épp csak egymásra nem voltak képesek hatni, és többek között a kémia totális hiánya is vezette teljes bukásba A specialistát.

Star Wars II. rész – A klónok támadása (2002)

Ismét csak egy „minden idők”-tétel a listánkon: minden idők legrosszabb Star Wars-jelenetei között szokás emlegetni Padme és Anakin enyelgését, vagy inkább szenvelgését a virágos mezőn. Ráadásul az egész szerelmi viszonyuk olyan, mintha egy felnőtt nő és egy hisztis kisfiú viszonyát látnánk, és ennek kellett volna megalapoznia a filmtörténelem egyik legikonikusabb gonosza, Darth Vader pálfordulását...

Hatalmas Afrodité (2005)

Woody Allen számos filmjével szerepelhetne a listánkon, hisz a nem épp férfiszépségnek számító rendező gyönyörű színésznők egész sorával bonyolódott ilyen-olyan kalandba a mozivásznon – igaz, könnyű dolga volt, mivel a saját filmjeinek főszerepét rendszeresen magára osztotta. De ezt még el is hittük akár olyan esetekben, amikor azok a filmbeli nők szintén intellektuális karakterek voltak, amikor viszont Mira Sorvino alakításában egy nagyszájú, tenyeres-talpas pornós bukkant fel mellette, az már kicsit soknak tűnt.

Gengszter románc (2003)

Itt a bizonyíték, hogy a művészet nem utánozza az életet (és fordítva): a Gengszter románc forgatása alatt egymásba kavarodott Jennifer Lopez és Ben Affleck, ebből viszont a vásznon semmi sem érződött, és az amúgy is szörnyű mozit teljesen tönkre vágta, hogy képtelenségnek tűnt elhinni a köztük dúló szerelmet. Lehet, hogy annyira próbálták leplezni a valódi viszonyt, hogy az sült el így?

Superbad – avagy miért ciki a szex? (2007)

A tipikus „kövér srác a tinifilmekből” Jonah Hill és a szuperszexi, szuperbájos Emma Stone. Utóbbi persze még nem volt akkora szépségideál és szupersztár a film idején, mint manapság, de már akkor is teljesen valószerűtlennek tűnt közte és Hill között bármi. A sztoriban érzi ezt a srác is, és piával próbál segíteni rajta – a legmegdöbbentőbb pedig az, hogy végül tulajdonképpen sikerrel is jár.

Pancser police (2010)

Csavar egy nagyot a képleten a Pancser police, pont ahogyan azt az abszurd vígjátékoktól, pláne a Will Ferrell és Adam McKay rendező fémjelezte produkcióktól megszokhattuk. Eva Mendes láhatóan sok kategóriával a filmbeli férje, Will Ferrell felett helyezkedik el, ennek azonban a filmben egyikük sincs tudatában, sőt épp fordítva élik meg, mintha a menő pasi egy csúnyácska-butácska asszonyt lenne kénytelen elviselni. A környezetük a filmben hüledezik, mi meg a nézőtéren kacagunk rajta.

Csekély esély (2019)

Június 20-án került a hazai mozikba a Csekély esély, amiben az a Seth Rogen az egyik főszereplő, aki már a Felkoppintva esetében is részese volt egy valószerűtlen szerelmi felállás okozta bonyodalmaknak. A mostani filmben egy olyan kallódó újságírót játszik, akinek gyerekkori bébiszittere időközben a világ egyik legbefolyásosabb nője lett – és aki felveszi a szövegírói csapatába az egykori kiskölyköt. Majd szerelem szövődik közöttük, de senki sem járna jól vele, ha ez kiderülne...