Sokszor érzed úgy, hogy a napi teendők sorában nincs egy perced sem magadra? Mikor hallgattál egy kis zenét és táncoltál a szoba közepén? Mikor olvastál utoljára órákon át? A Life.hu Jobb ember leszek! mozgalmának júliusi kihívásában most az énidő fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet, hiszen ha jól érezzük magunkat, másokkal is könnyebb jót cselekedni.

A rohanó hétköznapokban sokszor elfelejtjük, hogy naponta néhány percet vagy épp egy-két órát csak magunkra gondoljunk. A munka, a gyereknevelés és az ezernyi teendő mellett napok is eltelhetnek úgy, hogy igazán egy percet sem lazítottunk. A Life.hu Jobb ember leszek! mozgalmának júliusi kihívásában az énidő fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet.

Most biztosan azt kérdezed, miért leszünk attól jobb emberek, ha magunkkal teszünk jót? Ha odafigyelsz magadra és kiegyensúlyozott vagy, nagyobb türelemmel fordulsz mások felé is. Sokkal könnyebb úgy segíteni, jót tenni másokkal, ha a tested és a szellemed is rendben van. Épp ezért a júliust a feltöltődésre szeretnénk szánni.

Mindenkit más tesz boldoggá, lehet az egy utazás, egy új ruha, a könyvek illata. Vannak olyan apróságok, amelyeket a hétköznapunkba is becsempészhetünk és máris jobb lesz a kedvünk. Régóta szeretnél megnézni egy darabot az egyik színházban? Vásárolj rá jegyet, a kultúra garantáltan feltölti a megfáradt elmédet. Unod a tömegközlekedést? Már reggel felhúzod magad, amikor tülekednek a buszon? Fogd a kezedbe a kedvenc könyved, és zárd ki a világot a reggeli csúcsban is. Természetesen csak akkor, ha nem autóval vagy kerékpárral jársz.

Esténként vegyél egy hosszú forró fürdőt és kényeztesd magad egy mókás fürdőbombával. A munkából hazafelé állj meg egy cukrászdánál, lepd meg magad egy szelet süteménnyel. Este fogyassz el egy pohár bort, lazíts a teraszon. Meglátod, ha egy kicsit több időt szánsz magadra, az élet minden területén kiegyensúlyozottabban teljesíthetsz. Így pedig több energiád marad arra is, hogy másoknak segíts.