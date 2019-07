A 30. születésnapját ünnepelte a 44. EFOTT Fesztiválon a Tankcsapda zenekar. A rockbanda a Life.hu-nak kulisszatitkokat árult el a hamarosan megjelenő nagylemezükről és az új klipjükről, de a legutóbb megjelent könyvükről is elmondták, milyen visszajelzéseket kapnak. Lukács Laci arról is beszélt, miért is fontos ünnepelniük, és bár tiltva van számára a repülőből kiugrás, milyen extremitás veszi őket körbe mostanában.