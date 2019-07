A Spice Girls újraalakulása után újabb sikeres lánybandát üdvözölhetünk az újraéledők sorában. A 2000-es évek egyik kedvence, a Sugababes újra indul turnézni.

Mutya Buena, Keisha Buchanan és Siobhan Donaghy, azaz a Sugababes együttes újra turnézni indul. Így a Spice Girls után még egy közkedvelt, ám már feloszlott lánybanda járja majd a világot.

A Sugababes a 2000-es években volt igazán népszerű, állítólag azóta is nagyon jó barátnők. A Bors cikke szerint MKS néven már zenéltek együtt újra, ám most ragaszkodnak a régi névhez. Nemcsak a már ismert slágerekkel állnak majd színpadra, hanem vadiúj dalokkal is.