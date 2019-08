A Sziget Fesztivál sokszínű, összművészeti programjai között mindenki talál a fogára valót: a világsztárok koncertjeitől kezdve a cirkuszon, táncházon, kiállításokon, alkotóműhelyeken át egészen a színházig, minden egyes napra akad valami újdonság. Ez igaz a gyerekekre is, akik napközben is elmerülhetnek abban a mesevilágban, amit a Sziget kínál.

A Szigeten már a dekoráció is segít abban, hogy belépve mindenki úgy érezze: egy másik világba csöppent. Aztán megjelennek a Nagy Utcaszínház a Tippmix támogatásával furcsa és bohókás szerzetei is és egyértelművé válik, hogy mesevilágba csöppentünk. De lássuk, mi mindent érdemes még kipróbálni gyerekes látogatóként.

Évek óta kicsik és nagyok egyik kedvence a Vándor Vurstli, ahol visszarepítenek a századelőre, és úgy érezhetjük magunkat, mintha egy régi vásári forgatagba csöppentünk volna. Van itt minden: célba dobás, zsonglőrök, artisták, bábszínház, bűvészmutatvány és jövendőmondás, de Németország legkisebb óriáskerekéről is szemügyre vehető a fesztivál. A Vándor Vurstli melletti sétányon, a Színház és Táncsátor presented by Elle között mindennap izgalmas bajnokság zajlik, ugyanis itt mérkőznek meg az élő mozdulatlanság művészei. A tét igen nagy: az Élőszobor bajnokság 12 előadója közül egyikük eljuthat a hollandiai világbajnokságra! De a zsűri figyelme mellett komoly „küzdelem" zajlik a fesztiválozók figyelméért is.

Ha valaki a nagyszínpados sztárokat figyelve úgy döntene, szeretne felnőttként a nyomukba lépni, irány a HangolÓra! Ezen a helyszínen a jövőbeli reménységek olyan hangszereket próbálhatnak ki, mint az elektromos dob, a zongora és a gitár. Aztán ki tudja, lehet, hogy a zenés ízelítő után pár év múlva valóban fellépőként tér vissza valamelyik gyerkőc...

A zenei vénával megáldottaknak ajánljuk A magyar zene háza – klasszikus, opera és jazz színpadot is, ahol a fiatalok nemcsak megismerhetik és megtudhatják, hogy a klasszikus zene is lehet menő, de akár azt is ki lehet próbálni, milyen vezényelni egy egész szimfonikus zenekart!

Milyen is az igazi magyar virtus? A Hungarikum faluban garantáltan mindenkinek a lábába teszik! A Hungarikum falu a Szigetre varázsolja a magyar vidéket, ahol a gyerekek megismerhetik a magyar hagyományokat, kipróbálhatják a Skanzen népi játékait, kézműves mesterségekkel ismerkedhetnek meg, és megtanulhatják a néptánc lépéseit is.

És ha már az új ismeretek elsajátításánál vagyunk, érdemes célba venni a Múzeumi Negyedet a Fidelio támogatásával is, ahol könnyed és játékos módon ismerhetjük meg a hazai múzeumok izgalmas kiállításait. A Magyar Fotográfusok Háza standjánál például a kortárs fotó világát ismerhetjük meg, de lesz szelfifal, tetkók, stencilezés és chillsarok is, míg az Aquincumi Múzeumban az ókori római kultúrában merülhetünk el, és találkozhatunk gladiátorokkal, római hölgyekkel és kelta harcosokkal is.

A határtalan fantázia helyszíne az ArtZone, ahová egy szivárványkapu alatt vezet az út, és ahol workshopok, kiállítások, előadások várják a művészetek rajongóit. Itt készülhetnek fesztiválos fejdíszek, csillámos smink, egyedi, újrahasznosított táskák, szivárványos hajfonatok és karkötők is. Emellett különleges, virágokból épített állatokra és varázslényekre is bukkanhatunk az ArtZone udvarán.

Szintén a varázslatról szól a Luminárium – Daedalum a Jana támogatásával is, amelytől garantáltan nemcsak a gyerkőcök, de a szülők szája is tátva marad majd. A Daedelum a világon elsőként a Szigeten lesz látható, egy 19 tojás formájú kupolából álló labirintus, ahol bolyongva megfigyelhetjük, ahogy apró prizmaként táncol a fény a kupolákban, de egy szivárványszínű fa és egy tágas, a római Pantheon által ihletett különleges terem is megbújik a labirintusban.

Ameddig helyszínről helyszínre járunk is ajánlott nyitott szemmel közlekedni, ugyanis a Nagy Utcaszínház bohókás figurái szinte bárhol felbukkanhatnak. Köztük van például Mister Piano, aki guruló zongoráján virtuóz módon játszik klasszikusokat és slágereket, de bármikor feltűnhetnek az óriás dodókon haladó kalandorok vagy éppen zenéjükkel minden porcikádat átmozgató dobegyüttesek. A Nagy Utcaszínházon túl pedig szinte minden sarkon megbújik egy-egy kreatív Art Of Freedom alkotás is, mely lehet kényelmes pihenőhely, óriási társasjáték vagy éppen szeretnivaló - és fotóra váró - állatka is.