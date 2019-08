Brit uralom a Sziget Nagyszínpadán hétfőn

Utolsó előtti napjához ért a Sziget Fesztivál, de még a nagy záróshow előtti napra is bőven tartogat világsztárokat. Új lemezével érkezik a Florence + The Machine, a Catfish and the Bottleman és Tom Odell is a Dan Panaitescu Nagyszínpadra. Lássuk mi a mai menü.

A fesztivál utolsó előtti napját a Big Thief nyitja, akik Amerikából érkeznek érdekes indie-rock dalaikkal. Utánuk az Another Love című romantikus sláger szerzője, Tom Odell lép fel, aki tavaly megjelent, Jubilee Roadra keresztelt új lemezét mutatja be a szigetlakóknak. Az énekes-zongoristát a Catfish and the Bottleman koncertje követi, akik új lemezükkel a brit slágerlisták második helyéig jutottak. A hétfői nap legnagyobb fellépője a Florence + The Machine lesz, akik 2015-ös, varázslatos fellépésük után ismét itt vannak, hogy Florence Welch ezúttal is mindenkit elkápráztasson.

A Love Revolution üzenetét közvetíti Emi Mahmoud költő, aktivista és UNHCR jószolgálati nagykövet ma a Nagyszínpad vendégeként. Emi egykori menekültként igyekszik felhívni a figyelmet sorstársaira, és jobbá tenni életüket a költészete és saját tapasztalatai által. Megindító beszédeivel pedig tömegekhez jutnak el az üzenetei, de dolgozott már a dalai lámával, és vett részt Barack Obamával is kerekasztal-beszélgetésen.

A kortárs pop egyik legizgalmasabb előadója, a multikulti Superorganism a Mastercard Stage by A38-ra is elhozza villogó gifekbe boruló zenéjét, de itt tombolhatunk a Coheed and Cambria koncertjére is, majd a Mariboue State szántja fel a táncparkettet dinamikus zenéjével.

A Bacardí Arénában ezúttal a Next Level csapata szállítja a fellépőket, így ma az olyan hazai arcok mellett, mint Skrude & Myamo vagy Dublic, az amerikai Kayzo és a guatemalai dance-DJ, Carnage diktálja majd az ütemet.

Mindeközben érdemes akár olyan „kisebb" színpadokat is útba venni, mint az ibis presents Europe Stage, ahol könnyen lehet, hogy a következő világsztárra bukkanhatunk rá, de mindenképpen egy színes és izgalmas zenei utazás. Ma például itt játszik a cseh indie-csapat, a Love You Honey Bunny, a nemzetközi szinten elismert, pár nappal az új lemeze előtt fellépő lett Carnival Youth és a szlovák popreménység, Celeste Buckingham is King Shaolinnal.

Ha a különféle zenekarok láttán valakinek megjönne a kedve a zenei pályához, a HangolÓra helyszínénél a legkülönfélébb hangszerek kipróbálásával győződhet meg róla, hol érdemes kamatoztatnia a tehetségét, míg A magyar zene háza – klasszikus, opera és jazz színpadon akár azt is lehet tesztelni, milyen egy egész szimfonikus zenekart vezényelni.