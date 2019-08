Vízzel hűsítették magukat a fesztiválozók az elmúlt napokban a Sziget Fesztiválon. Volt, aki a Dunában mártózott meg, míg más a medencét választotta.

Nem kímélte az időjárás a szigetlakókat, a forróság szinte elviselhetetlen volt az elmúlt napokban. A Hajógyári-szigeten azonban nem csak a fák árnyékában lehetett hűsölni, aki pancsolni szeretett volna, azt is megtehette.

Sokan választották felfrissülésként a Sziget Beach-et, ahol még a Duna vizében is meg lehet mártózni. Emellett a VIP-kempingben medence is működik, talán mondanunk sem kell, ott is remek a hangulat.

Persze a hűsölés után indulhatott az igazi party: hétfőn a nagyszínpadnál például Tom Odell és a Florence and the Machine koncertjén lehetett tombolni.

Ha kíváncsi vagy, hogyan vészelték át a kánikulát a fesztiválozók, kattints a következő képre és lapozz!