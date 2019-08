Az idén márciusban 20 éve mozikba kerülő Mátrix egyedi látványvilágával és már-már filozofikus mélységekig menő mondanivalójával az egyik legmeghatározóbb alkotássá vált. A trilógia folytatásáról már lehetett pletykákat hallani, de most meg is erősítették. A csapatban Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss mellett a rendezőpáros egyik fele, Lana Wachowski is fix helyet tudhat a magáénak.