Öt film és sorozat, amit ne hagyj ki szeptemberben

Brad Pitt az űrbe megy, mozivászonra költözik a tokaji bor és a horrorbohóc is visszatér: rovatunkban minden hónapban összegyűjtjük azokat a bemutatókat, amiket szerintünk nem érdemes kihagyni. Jöjjenek hát szeptember ajánlott filmjei és sorozatai!

AZ: Második fejezet (It: Chapter Two)Hazai mozis premier: 09.05.

Minden idők legsikeresebb horrorfilmje lett Stephen King nagyszabású, mára már klasszikusnak számító regényének moziváltozata két évvel ezelőtt. Most itt a második rész, ami igazából nem is folytatás, hanem a történet második fele, hiszen King eredetileg úgy írta meg a gyilkos bohóccal szembeszálló kisvárosi srácok történetét, hogy abban együtt szerepeltek a gyerekkori és felnőttkori események, a filmesek pedig egyszerűen kettébontották ezeket kronológia szerint. Két éve a sztori gyerekkori részét kaptuk meg, most pedig jönnek a megszeretett karakterek felnőtt változatai, hogy végleg leszámoljanak Azzal.

Fülledt utcák (The Deuce) 3. évadHazai tévés premier: 09.10. (HBO)

Az utóbbi évek egyik legmagasabb minőségű, de kevesebb figyelmet kapó sorozata a befejező évadához érkezik szeptemberben, és így minden bizonnyal azt is megtudjuk belőle, végül hogyan lett New York egyik leglepukkantabb, pornómozikkal, stricikkel és drogokkal teli kerületéből a mai csillogó Times Square. Mindezt sok párhuzamos sorson keresztül, hihetetlenül aprólékos korfestéssel, és olyan színészekkel, mint James Franco, vagy Maggie Gyllenhaal.

Downton Abbey (Downton Abbey)Hazai mozis premier: 09.12.

A magyar nézők körében is közkedveltnek számított a Downton Abbey sorozat, ami egy angol arisztokrata család tagjainak (és a lakhelyükként szolgáló kastélynak) a történetét mesélte el hat évadon keresztül, alaposan kitérve benne a 20. század elejének sorsfordító eseményeire is. A sorozat 2015-ben befejeződött, de most kap egy folytatást, méghozzá mozifilm formájában, az eredeti alkotók és szereplők közreműködésével.

Ad Astra - Út a csillagokba (Ad Astra)Hazai mozis premier: 09.19.

Brad Pitt nemrégiben a színészi karrierje legnagyobb kihívásának nevezte ezt a filmet, így csak eggyel több okunk van rá, hogy várjuk az Ad Astrát, ami ettől függetlenül is az év egyik legizgalmasabb mozijának ígérkezett, pláne a sci-fi műfajának kedvelői számára. A filmben Brad Pitt egy olyan küldetésre indul az űrbe, amiben az eltűnt apját keresi, aki idegen létformák után kutatott.

Folyékony aranyHazai mozis premier: 09.19.

Almási Tamás, a magyar dokumentumfilm legkiemelkedőbb és legelismertebb alkotója a Puskás Hungary után ismét moziba küldi új filmjét. A rendező ismét olyasvalamit választott témájául, ami messze földön is híres magyar nemzeti szimbólum: a tokaji bort. Annak titkát pedig, hogy miért is egyedülálló a tokaji, azokon keresztül mutatja be, akik nap mint nap küzdelmet folytatnak azért, hogy a végén a poharakba kerülhessen a folyékony arany.