Sorozat készül A szolgálólány meséjének folytatásából is

The Testaments címmel jelenik meg a jövő héten Margaret Atwood új regénye, A szolgálólány meséjének folytatása, amelyből szintén tévésorozat készül majd. Az MGM stúdió és a Hulu internetes tartalomszolgáltató szerdán jelentette be, hogy már tárgyalnak a tévés adaptáció feltételeiről - írta deadline.com nyomán az MTI.

A The Testaments szeptember 10-én jelenik meg. A regény A szolgálólány meséjét folyatja, de 15 évvel később. Atwood eredeti regényét 1985-ben adták ki, de az utóbbi években, a belőle forgatott tévésorozat miatt, amelynek főszerepét Elisabeth Moss alakította, ismét rendkívül népszerű lett.

A kanadai írónő regénye egy képzeletbeli világban játszódik: Amerikában a demokrácia helyét autoriter teokrácia veszi át, amelyben a nőket elnyomás és diszkrimináció sújtja. A regényből készült tévésorozatból eddig három évad készült, és egy negyediket is forgatnak. Az azonban egyelőre nem derült ki, hogy a The Testamentsből tervezett tévésorozat ezt a szériát folytatja-e, vagy egy különálló, új sorozatként indul el.

Bár a The Testaments még meg sem jelent, máris jelölték a rangos brit irodalmi Booker-díjra, és a napokban felkerült a díj döntőseinek rövid listájára is. A BBC News értesülése szerint néhány szerencsés olvasó viszont már megkapta az előrendelt példányt, mivel az Amazon, amelytől megrendelték, véletlenül egy héttel korábban küldte ki a hivatalos megjelenésnél.

A könyv kiadója, a Penguin Random House arra utasította a könyvesboltokat, hogy szeptember 10-ig ne árulják a könyvet. "Úgy érzem magam, mintha lottón nyertem volna!" - írta egy szerencsés olvasó a közösségi médián, miután megkapta a regényt. A Guardian szerint mintegy 800 példányt küldhetett ki véletlenül az Amazon idő előtt. Az internetes áruház nem kommentálta a történteket.

A Penguin Random House megerősítette, hogy Amerikában kis példányszámban néhány olvasó már megkapta a könyvet. A kiadó az olvasók további türelmét kérte. Mint írták, tisztában vannak vele, hogy néhányan már több mint 30 éve várnak a folytatásra, de mivel szeretnék biztosítani, hogy világszerte minden érdeklődő egyszerre juthasson hozzá, ezért a forgalmazás kezdetének dátuma továbbra is szeptember 10. marad.

A BBC szerint a The Testaments formailag és hangvételében is teljesen elüt A szolgálólány meséjétől. "Ebben az új regényben Atwood sokkal inkább egy élénk thriller létrehozására koncentrál, mint a rendszerszintű elnyomás perverzitásának feltárására" - idézik a Washington Post kritikusát.