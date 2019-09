Brad Pitt az űrállomáson dolgozó asztronautákat kérdezheti

Brad Pitt, aki a hamarosan a mozikba kerülő Ad Astra - Út a csillagokba című sci-fiben asztronautát alakított, hétfőn a Nemzetközi Űrállomáson dolgozó Nick Hauge űrhajóssal beszélget - közölte a NASA vasárnap.

Az 55 éves színész szerepe után lehetőséget kapott rá az Amerikai Űrkutatási Hivataltól, hogy közép-európai idő szerint 17.35-kor kérdezze az űrhajóst arról, milyen az élet és a munka az űrben. A NASA a honlapján élőben közvetíti a beszélgetést. Az Ad Astra - Út a csillagokba című filmben Pitt a felfedező apja után kutatva átkel a Naprendszeren, megfordul a Holdon és a Marson is.

Hague és az űrállomás legénységének többi tagja nemrég látták a filmet a pihenőidejükben. Bár a produkcióban nem szerepel a NASA, az űrkutatási hivatal felvételeket és technikai segítséget is nyújtott a film elkészítéséhez. A produkció előkészítésének fázisában pedig a forgatókönyvet is olvasták.



A NASA, amely a következő öt évben ismét szeretne embert küldeni a Holdra, gyakran működik közre szakértelmével az űrutazásról szóló filmekben. Korábban a Mentőexpedíció, a Csillagok között és a Gravitáció című filmeknek is rendelkezésére bocsátott felvételeket, hogy ezzel is ösztönözze az űrkutatást.



Az Ad Astra - Út a csillagokba című sci-fit csütörtöktől játsszák a magyar mozik.