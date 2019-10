Joker (Joker)Hazai mozis premier: 10.03.

Nem, ez nem egy újabb szokásos szuperhősfilm. Todd Phillips rendező a mai Hollywood egyik legzseniálisabb színészével, Joaquin Phoenix-szel karöltve valami egészen különlegeset alkotott – aminek művészi értékeit az is jól jelzi, hogy a Joker, filmtörténetet írva egy A-kategóriás nemzetközi filmfesztiválon, Velencében is győzni tudott. Batman nagy ellenfele tehát ezúttal csak a kiindulópont egy karcos emberi karakterdrámához, és könnyen lehet, hogy Joaquin Phoenix a nagy elődök, Jack Nicholson és Heath Ledger nyomdokaiba lépve az Oscarig is eljut majd vele.

Mi újság, kuflik?Hazai mozis premier: 10.03.

Ősszel jó néhány magyar film mozipremierjének lesz okunk örülni, közülük októberben kapásból háromnak is. Ezek közül ráadásul mindenki kedvére kiválogathatja a magának valót, annyira különbözőek. A mesekönyvekből és tévéből már jól ismert és közkedvelt aranyos kis kuflik mozis kalandja például a legkisebbeknek (és persze a szüleinknek) szól.

FOMO – Megosztod és uralkodszHazai mozis premier: 10.10.

A második magyar filmes premier a hónapban a FOMO, melynek címe egy angol netes betűszó-szlengkifejezésből jön: Fear Of Missing Out, azaz félelem attól, hogy az ember kimarad valamiből. Az elsőfilmes Hartung Attila rendezése a mai tizenévesekkel, az ő vágyaikkal, félelmeikkel, partikultúrájukkal, és a virtuális világgal szétválaszthatatlanul összefonódó életükkel foglalkozik, egy eldurvuló házibuliban készülő, életeket felforgató videó történetén keresztül.

Watchmen (Watchmen)Hazai tévés premier: 10.21. (HBO)

Az HBO következő nagy dobásának szánt prémiumsorozata a Watchmen, amivel a csatorna először próbálkozik a manapság oly sikeres szuperhősös zsánerrel, de persze ők is megpróbálnak valami újat kihozni belőle. Erre ideális alapanyagnak tűnnek a Watchmen képregények, amelyek a kétezres évek elején egy moziverzióban is már felforgatták a zsánert, most pedig egy jelenbe helyezett, sorozatverzióban még több lehetőséget kínáló, új történettel kísérlik meg ugyanezt.

Drakulics elvtársHazai mozis premier: 10.31.

Október harmadik magyar filmje a Drakulics elvtárs, ami a vígjáték-szatírák, a történelmi filmek és a vámpírmozik kedvelőit egyszerre célozza. Mókás alapötlete egy szocialista vérszívóról szól (Nagy Zsolt), aki a hetvenes évek Magyarországára érkezik, és a hazai titkosszolgálat ered a nyomába, Walters Lili, valamint Nagy Ervin karaktere által.