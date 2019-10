Október 10-től játsszák a hazai mozik a Gemini Man című filmet, amiben Will Smith saját maga egy fiatalabb változatával veszi fel a küzdelmet a legmodernebb digitális képalkotási technológiának köszönhetően. Elérkeztünk abba a korba, amikor már tetszőlegesen változtatható a sztárok életkora a mozivásznon? Az alábbi filmek megpróbálkoztak vele.

Benjamin Button különös élete (2008)

Az ominózus technológia egyik legismertebb és legkorábbi példáját a Benjamin Button különös élete szállította, amelyben az életkor múlása egyben a sztori központi szervezőeleme. A története ugyanis egy olyan emberről szól, akinél ez az egész fordítva működik, azaz öregen született és a haláláig folyamatosan fiatalodik. A címszerepben pedig Brad Pitt megfiatalodva/öregítve sokszor eléggé furán néz ki, de mivel úgyis egy mesét látunk egy rendkívüli teremtményről, így ez nem igazán akadályozza a film élvezetét.

Zsivány Egyes: Egy Star Wars történet (2016)

Nem úgy, mint a Star Wars-széria esetében, ahol a Zsivány Egyes sztorija épp ott fejeződik be, ahol az Egy új remény című filmé elkezdődik. De mivel utóbbi épp az egész Csillagok háborúja kezdetét jelentette, és 1977-ben készült, addig előbbi 2016-ban, így az arccal is mindkettőben látható közös szereplők jelentős életkorkülönbsége problémát okozott. Leia hercegnő, azaz Carrie Fischer fiatal változatát végül digitális technikával alkották meg, és ahogyan a két film egyes jeleneteit összefűző alábbi videóból kiderül, a valóságot leutánozni ekkor még mindig nem sikerült tökéletesen.

A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja (2017)

A fiatal Johnny Depp egy múltidéző részben tűnik fel a kalózos széria utolsó filmjében, hisz meg kellett magyarázni, miért is lett rá zabos évtizedekkel korábban Salazar kapitány. Mivel pedig a múltat megidéző karakter szemével, kvázi az emlékeiben látjuk őt, ráadásul nem is hosszan és nem is olyan közelről, így nem tűnik mesterséges teremtménynek.

Marvel kapitány (2019)

Samuel L. Jackson számos szuperhősfilmben játszotta el a kopasz és félszemű Nick Furyt. Ezek a szuperhősfilmek viszont a jelenben játszódtak, így amikor a Marvel Kapitány sztoriját a kilencvenes évekbe helyezték az alkotók, és az egyik főszereplőjének Nick Furyt tették meg, elő kellett állniuk egy bő húsz évvel fiatalabb Samuel L. Jacksonnal is. Akinek itt még mindkét szeme és a haja is megvan! Meggyőzően tették, ahogyan ennél kisebb mértékben, egy-egy jelenetben már más Marvel-filmek (A galaxis őrzői vol. 2 Kurt Russellel, Amerika Kapitány – Polgárháború Robert Downey Jr-ral, A Hangya és a Darázs Michael Douglas-szel) is.

Az – Második fejezet (2019)

Gyerekszínészeket visszafiatalítani digitálisan? Azt meg minek? Pedig erre volt szükség a nagysikerű horrorfilm második részében, mivel azok a fránya gyerekszínészek közben nőttek és változtak kicsit, a filmvásznon viszont ugyanannyi idősnek kellett látszaniuk a sztori szerint, mint az első részben. A dolog olyannyira tökéletesen sikerült, hogy nem is vett volna észre belőle senki semmit, ha nem büszkélkednek el az alkotók a módszereikkel.

Gemini Man (2019)

A Gemini Man esetében is a film marketingjét nagyrészt arra építették, hogy forradalmi módon csap benne össze Will Smith a jelenlegi formájában és egy fiatal (a film történetében klónozott) verzióban. A két (vagy egy?) halálos bérgyilkos küzdelmének során azért azt a fiatal változatot igyekeztek inkább sötétben és messzebbről mutatni, de az eredmény technikailag sokszor így is valóban lenyűgöző, és jövőbe mutató.

Az ír (2019)

Az, hogy sikerül-e meggyőzően manipulálni digitálisan a filmben látott sztárok életkorát, központi kérdés lesz az év egyik legjobban várt filmje, Az ír esetében is. Martin Scorsese epikus gengsztermozija ugyanis jól ismert filmcsillagokat (Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci) vonultat fel, akiknek mindenki emlékszik az évtizedekkel korábbi arcára is. Ebben a filmben pedig évtizedeket ölel át a történet, így mindenképp felmérjük majd magunkban a dolog hitelességét.

A film előzetese ide kattintva érhető el.