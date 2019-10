Szárnyas fejvadász-filmek

Ridley Scott sci-fi klasszikus remekművében az adja a fő cselekményszálat, hogy Harrison Fordnak le kell vadásznia néhány Földre szökő androidot (azaz külsőre teljesen embernek tűnő robotot) – közülük pedig a legemlékezetesebb a Rutger Hauerrel történő találkozás lett a fináléban. Később a film rendezői változatából kiderült, hogy maga a főszereplő is android, és a nemrég mozikba került Szárnyas fejvadász 2049 is ezt a gondolatot vitte tovább.

Alien-filmek

Minden Alien-filmben szerepet kapott egy-egy android az űrhajók legénységének tagjaként – igaz a legelső részben, A nyolcadik utas: a Halálban ez csak a végén derült ki a fő intrikus kollégáról. A későbbi részekben az androidok inkább segítették a főszereplő Sigourney Weavert, még ha időnként ezért a saját (robot)testi épségüket is kellett áldozniuk.

A kétszáz éves ember

Robin Williams zsenialitása még egy pléhpofán is átütközött, és nehéz is lett volna nála alkalmasabb színészt találni a vicces, és érző szívű háztartási robot szerepére, aki igazi családtaggá válik, és aki idővel ember is szeretne lenni.

Robotzsaru-filmek

Kicsit csaltunk, mert a Robotzsaru-filmek főhősei nem teljesen robotok, hanem kiborgok: olyan egykori (ember) rendőrök, akiket a súlyos sérüléseik után a halál torkából hoznak vissza azzal, hogy gépi testrészeket és új identitást kapnak. Így mindennél hatékonyabb bűnüldöző szerv lesz belőlük, de azért csak előfordul, hogy feltörnek azok a régi emlékek.

Star Wars-filmek

Darth Vader, Han Solo, Luke Skywalker és a többiek mellett a Star Wars-saga legfontosabb szereplői között ott a helye a csak csipogással kommunikáló, mégis mindig érthető és minden problémát megoldó cuki kis R2-D2-nak, valamint elválaszthatatlan társának, az aggodalmaskodó és udvariaskodó komikumforrásnak, az aranyszínű C-3PO-nak. Melléjük pedig az új Star Wars-filmekben újabb droidok (hisz ebben a világban így hívják a robotokat) csatlakoztak, szintén fontos karakterekként.

Wall-E

Egy, csak egy legény van talpon a vidéken ebben a filmben, és a vidék ez esetben a teljesen elszemetesedett és elnéptelenedett Föld bolygó. A legény pedig egy kis takarítórobot, aki magányosan végzi a lehetetlen munkáját, a legjobb barátja egy csótány, és imádja a musicaleket. Ám egyszer csak egy váratlan látogató érkezik, és minden fenekestül felfordul minden idők egyik legjobb animációs mozijában.

Terminátor-filmek

„Élő szövet a fémvázon", szólt annak idején a klasszikus Terminátor-filmek szlogenje, melyekben a jövőből érkező robotok próbálták meg kiiktatni a leendő ember-gép háború főszereplőit. A felállás azóta többször változott, a sztorin is csavartak párszor, október 31-től pedig Arnold Schwarzenegger visszatér, hogy a leghíresebb szerepében megmutassa: öreg robot nem vén robot.