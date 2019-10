Az összművészeti előadássorozatot ötödik alkalommal rendezik meg, a 2019-es Textúra rendezője Valló Péter - mondta el Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója az eseményt beharangozó szerdai sajtótájékoztatón Budapesten.

Az alapötlet - képzőművészet, irodalom és színház találkozása egyazon térben és időben - továbbra is változatlan, kortárs magyar szerzőket kértek fel, hogy írjanak új irodalmi szövegeket a múzeum gyűjteményének egy-egy inspiráló, kiemelt alkotásáról. Az elkészült műveket a Szépművészeti Múzeum kiállítótereiben ismerhetik meg az érdeklődők színművészek tolmácsolásában öt esti előadáson, november 5-én, november 12-én, november 19-én, november 26-án és december 3-án.

Valló Péter elmondta, hogy harmadik alkalommal rendezi a Textúrát, első alkalommal a felújított Szépművészetiben. Hozzátette, hogy a Román csarnokot is műtárgynak tekinti, és így az is felkerült az épített alkotások listájára. Az idei sorozatban is megszólal majd zene, de igyekeznek kevésbé elvonatkoztatni a műtárgyaktól, és első alkalommal gyerekszereplő is fellép az egyik előadáson.

A műtárgyakra - egyebek mellett egy trónuson ülő nőalakra Medmából és egy etruszk hamvurnára a fedelén fekvő nőalakkal - Dragomán György, Durica Katarina, Szabó T. Anna, Szilasi László, Térey János, Totth Benedek és Tóth Krisztina reflektált. Az esteken mások mellett Hegyi Barbara, Schell Judit, Bán János és Trokán Anna lép fel.