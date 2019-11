Ellen DeGeneres kapja a januári Golden Globe-gálán a tavaly alapított televíziós életműdíjat, amellyel 25 éves tévés pályafutását és humanitárius tevékenységét ismeri el a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége - számolt be róla az MTI.

A 61 éves televíziós személyiség a második kitüntetettje lesz a Carol Burnett-díjnak. Az elismerést elsőként idén januárban maga Carol Burnett vehette át.

DeGeneres stand-up komikusként kezdte pályafutását az előtt, hogy a televízióhoz került volna. Jelenleg is az egyik legnépszerűbb amerikai nappali talk show háziasszonya. Az Ellen DeGeneres Show 2003 óta fut az amerikai tévében, több mint 60 Emmy-díjjal jutalmazták.



Ellen DeGeneres a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége (HFPA) indoklása szerint nemcsak több évtizedes sikeres tévés munkájáért, hanem filantróp tevékenységéért is kapja a tévés életműdíjat. Kedvességet és örömöt árasztó műsoraiban olyanoknak is hangot ad, akik különben nem szólalhatnának meg - fogalmazott a szervezet.

A műsorvezető korábban az Egyesült Államok legrangosabb kulturális kitüntetését, a Szabadságért Elnöki Érmet és a Mark Twain-díjat is elnyerte. A Golden Globe-gálát 2020. január 5-én rendezik meg Beverly Hillsben.