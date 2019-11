Az abszolút győztesek

A 2019-es MTV EMA-n Taylor Swift nyerte a legjobb videónak járó díjat, a ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco számáért, a legjobb előadó Shawn Mendes lett, míg Billie Eilish két kategóriában is tarolt, hiszen a legjobb új előadó címet és a legjobb dalnak járó díjat is ő vihette haza. De nem volt ezzel egyedül: Hasley is duplázott, a legjobb pop előadónak és a legstílusosabb előadónak járó díjat is ő kapta. A legjobb HipHop kategória győztese Nicki Minaj lett, míg a legjobb feltörekvő előadónak Ava Max-et választották.

Így tündökölt Király Viktor és barátnője az MTV EMA vörös szőnyegén

Király Viktor képviselte hazánkat az MTV EMA-n, az eseményre menyasszonyával együtt érkezett az énekes. A vörös szőnyegen a Life.hu riportere kapta őket lencsevégre, mindketten tündököltek. Itt nézheted meg a teljes szettjüket!

A zenei gálát Dua Lipa nyitotta meg új számával, a Don't Start Now-val, majd a show házigazdája Becky G – aki nem egyszer váltott látványos ruhakosztümöt – többek között Akonnal is fellépett, előadva első közös reggaeton számukat, a Como No-t. A koreai fiúbanda, az NCT 127 a Highway to Heaven című lemezükből készült egy különleges előadással. A show-t az Oasis frontembere, Liam Gallagher zárta egy lélegzetelállító, vonós hangszeres produkcióval – őt illette meg a Rock Icon díj, melyet először idén adtak az MTV EMA történetében.

2019 MTV EMA nyertesei