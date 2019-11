Ausztria idén a nigériai prostituáltakról szóló, Joy című filmet nevezte az Oscar-versenybe. A film rendezője, Sudabeh Mortezai a Nigériából Bécsbe eladott nők sorsát követte alkotásában. Az amerikai filmakadémia azonban elutasította a hivatalos osztrák nevezést, mivel csupán a film dialógusainak 30 százaléka hangzik el németül vagy nigériai nyelveken, a többi angolul. Az osztrák Film- és Zeneipari Szakmai Szövetség (FAMA) vezetője, Werner Müller kedden megerősítette, hogy a filmet kizárták az Oscar-mezőnyéből.

Idén ez a második film, amelyet a filmakadémia kizárt: korábban a Lionheart című nigériai alkotás nevezését utasították el hasonló okból. A filmakadémia szabályzata szerint ugyanis a legjobb nemzetközi film kategóriában szereplő filmekben túlnyomórészt nem angol nyelvű dialógusoknak kell szerepelnie.

Müller azzal érvelt, hogy a Joyban a szereplők erős nigériai dialektussal beszélik az angolt, és ezeket a párbeszédeket az amerikai nézők is csak feliratozással érthetik meg. A dokumentarista stílusú film egyszerűen azt adja vissza, ahogy ezek a nők egymással diskurálnak - hangsúlyozta Müller. Nem úgy beszélnek, mint egy bécsi színpadon" - magyarázta.

A Joy korábban több fesztiváldíjat is elnyert, mások mellett Velencében és a Londoni Filmfesztiválon is díjazták. A Lionheart kizárása miatt Nigériában bírálták az amerikai filmakadémiát. "Ez a film azt ábrázolja, hogyan beszélnek a nigériaiak. Ebbe az angol is beletartozik, ami hidat képez az országunkban beszélt több mint ötszáz nyelv között" - mutatott rá múlt heti Twitter-üzenetében a film rendezője, Genevieve Nnaji.

Mortezai elmondta, hogy megdöbbentette a filmakadémia döntése. A rendező rámutatott, hogy az olyan külföldi filmeknek, amelyeknek nincs nagy amerikai forgalmazója, alig van esélye arra, hogy az Oscar-mezőnybe jussanak, kivéve a nemzetközi kategóriát. Ugyanakkor hozzátette: ha a filmakadémia lazítana a nyelvi szabályon, és elérhetővé tenné a kategóriát minden nem amerikai film számára, az azzal járna, hogy sok angol nyelvű országból, például Ausztráliából érkező film is bejutna a mezőnybe, s emiatt a többi, nem angol nyelvterületről nevezett film hátrányba kerülne.