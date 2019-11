Itt vannak a nyakunkon az ünnepek: a boltok karácsonyi díszekbe öltöztek, a plázák, kávézók ontják az ünnepi slágereket, és a tévében is egyre nehezebb elkerülni a karácsonyi filmeket. Utóbbiból van kínálat jócskán, de egy hangulatos délutánhoz vagy estéhez érdemes a legjobbak közül választani. Az egyik hazai szálloda kollégái összeállítottak egy toplistát arról a három, általuk leginkább kedvelt filmről, amelyekben a karácsonyt hotelben töltik a szereplők. Természetesen arra is fény derül, hogy miért érdemes követni a példájukat!

3. Huncut karácsony

A 2006-ban készült Huncut karácsony sokunk kedvenc karácsonyi filmje, remek hangulattal és nagyszerű színészi alakításokkal. Eloise egy rakoncátlan kislány, aki a New York-i Plaza Hotelben él dadájával, miközben metropolita édesanyja körbeutazza Európát. Rendszeresen ajándékokat küld lányának, de Eloise valójában akkor lenne a legboldogabb, ha anyukája végre hazajönne. Bár szőke fürtjei és angyali arca megtévesztőek lehetnek, a kislány egy valódi ördögfióka. Karácsony közeledtével a fejébe veszi, hogy meg kell akadályoznia a hoteligazgató lányának esküvőjét egy ellenszenves ügyvéddel. A kis bajkeverő tervet eszel ki: el kell érni, hogy Rachel újra összejöjjön régi szerelmével, a hotel egyik pincérével, aki történetesen Eloise legjobb barátja. Még akkor is nagyszerű délutáni családi kikapcsolódás ez a kedves a film, ha spoilerezés nélkül is sejtjük, sikerül-e a kislány terve!

2. Az utolsó vakáció

Egy igazán rendhagyó ünnepi film lett az ezüstérmes: az utolsó vakáció főhőse Georgia, egy áruház konyhai osztályán eladó, aki értesülve halálos betegségéről, úgy dönt, hogy elkölti az összes spórolt pénzét, és beteljesületlen álmai után ered. Elutazik Karlovy Varyba, ahol a gyönyörű Grandhotel Puppban száll meg. Találkozik rajongva imádott francia sztárséfjével, akivel barátságot köt. Georgia elkezdi kipipálni a pontokat bakacslistáján: síleckét vesz, kaszinózik, operába megy, sőt még a siklóruhás repülést is kipróbálja. Az önfeledt, mindig vidám, a pénzt semmire nem sajnáló hölgy hamar feltűnést kelt a hotel gazdag vendégeinek körében is. A vicces jelenetek mellett egy örökérvényű üzenetet is kapunk: engedjük el a félelmeinket, és mondjuk ki azt, amit gondolunk!

1. Reszkessetek, betörők! 2.: Elveszve New Yorkban

A dobogó legfelső fokára a nagy klasszikus, a Reszkessetek betörők! második része, az Elveszve New Yorkban került. A történetet jól ismert: közeledik a karácsony, a McCallister család pedig ismét elutazik az ünnepekre. A rosszcsont Kevin azonban újra elkeveredik a többiektől, és tévedésből Florida helyett New Yorkba utazik, teljesen egyedül. Mivel édesapja hitelkártyája a reptéren nála maradt, be tud jelentkezni a város legfényűzőbb szállodájába. Egy rövid jelenet erejéig még maga Donald Trump is feltűnik a színen – saját magát alakítja, a film készítésekor ugyanis ő volt a hotel tulajdonosa. Kevin megadja a módját a hirtelen jött vakációnak: kiveszi a szálloda egyik luxuslakosztályát, sőt még saját inast is kér. Felfedezi a várost, ám ahogy az utcán sétál, az egyik sarkon véletlenül beleütközik korábbi ismerőseibe... Bár a Reszkessetek betörők! második része sokak szerint nem ér az első nyomába, a mégis sokak nagy kedvence, nem utolsósorban a nagyszerű szállodai karácsonyi hangulat miatt.

Ha megnézed valamelyik filmet, talán neked is kedved támad majd ahhoz, hogy elszökj valahová pár napra, ahol elfelejteheted az egyre csak sokasodó ünnepi teendőket. Az adventi stresszes időszakban már egy-két „szabadnap" is nagyon fel tudja tölteni az embert, így pedig újult erővel vághatsz neki a last minute ajándékvadászatnak és a bejglisütésnek. A filmek szereplőihez hasonlóan persze úgy is dönthetsz, hogy idén szállodában töltöd a karácsonyt, így pedig biztosan megmenekülsz az ünnepekkel kapcsolatos tennivalóktól!