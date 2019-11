Ezek a srácok képtelenek megörgedni! Az Animal Cannibals rapperei, Qka MC és Ricsipí felforrósítják a hangulatot, és Hawaiira repítenek mindenkit. Pont erre van most szükség az őszi időben!

Legújabb daluk, a "Hawaii-i Nyár 2020" tökéletesen passzol az aktuális nemzetközi hangzásvilágba: friss, dallamos és ráadásul még reggaeton is. A vicces szöveg veszélyesen fülbemászó, és az is tuti, hogy a klipben látható Hawaii mintás fürdőnacikat sem törli ki a közönség egyhamar az emlékezetéből . A trópusi hangulatú sláger kiváló választás esős, hideg napokra, vagy, ha épp egy pörgős raphez van hangulatod.

Az 1989 óta tevékenykedő kannibálokat Magyarország legnagyobb hatású rap/hip hop alakjaiként tartják számon, a stílus meghatározó előfutárjaiként is szokták őket nevezni. A közönség szeretete mellett sikerüket számos szakmai elismerés is koronázza; három Aranyzsiráf és egy VIVA Comet díjjal büszkélkedhetnek, de több Fonogram díj jelölést is kaptak pályafutásuk során.

A Hawaii-i Nyár egy korábbi daluk átdolgozott, modernebb kiadása. Hallgasd meg: