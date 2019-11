Teljes a harmónia Veréb Tamás színész és menyasszonya, Klajkó Szandra táncművész között. A páros nemcsak a magánéletben, de a munkában is számíthat egymásra. „Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Szandi a koreográfusom is egyben. Így minden színpadi mozgás tökéletesítésében örömmel segít. Van, hogy 10-12 óra próba után még elővesszük a készülőben lévő dalom és a klip koreográfiáján gondolkodunk. Nagyon boldog vagyok, hogy Szandival a munkában is van közös pontunk, illetve egyúttal hálás is, hogy mindig újabb és újabb ötletekkel áll elő, ami a mozgásom tökéletesítését illeti" – árulta el az Édesítőben Veréb Tamás, aki jelenleg az Átriumban bemutatásra kerülő Gyilkos Ballada című darabot próbálja.

Mindeközben nemcsak zenei karrierjét építi, de menyasszonyával egy közös vállalkozás útját is egyengetik. „Januárban szeretnénk megnyitni egy művészeti stúdiót. Ez mindkettőnknek új terep, de az a célunk, hogy a képzőművészeket, annak képviselőit összehozzuk az előadókkal. Legyen ez egy találkozási pont mindenkinek, a színház-, a zene- vagy az irodalom területén alkotóknak egyaránt. Szeretnénk olyan eseményeket szervezni, amelyeken ezek a világok találkoznak egymással. Például egy közönségtalálkozó alkalmával egyben egy kortárs kiállítás is megtekinthető lenne. Egy összművészeti találkozási pontot szeretnénk létrehozni, reméljük sikerrel járunk majd" – mondta a színész a műsorvezetőnek, Molnár Andinak, akivel tánctudását is megcsillogtatta Veréb Tamás.