Nem szeret zoknit hordani, még az elnökkel találkozva sem, egy sportágban világbajnoki címmel is bír, a házasélete több mint mozgalmas, és a zenében is tehetséges. Összegyűjtöttünk néhány érdekességet a hetvenedik születésnapját ünneplő Don Johnsonról.

1.A 175 centiméter magas sztárszínész eredeti és hivatalos neve Donnie Wayne Johnson. A barátai leggyakrabban DJ-nek szólítják, a legnagyobb rajongói pedig csak így: „A Don".

2.Kozmetikusként dolgozó édesanyja mindössze tizenhét, farmon dolgozó édesapja pedig tizenkilenc éves volt, amikor megszületett. Meglehetősen sanyarú körülmények között nőtt fel, a törvénnyel is többször összeütközésbe került fiatalkorában. A színészet igazi kitörést jelentett számára ebből a közegből.

3.Élete első nagyobb sikerét a színészi pályán 1969-ben egy off-Broadway előadásban aratta, ami többek között azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a börtönben játszódó története realisztikusan mutatta be a férfiak közötti nemi erőszakot. Az ilyesmi egészen addig tabunak számított az amerikai filmekben és színpadokon.

4.Élete leghíresebb szerepét a Miami Vice tévésorozatban játszotta James „Sonny" Crockett nyomozóként. A széria alkotói azonban eredetileg nem akarták őt szerződtetni, mert tartottak tőle, hogy balszerencsét hoz. Johnson ugyanis korábban öt induló tévésorozat pilotepizódjában is főszerepet játszott, és egyikből sem rendelték meg aztán az első évadot.

5.A Miami Vice 1984 és 1989 között futott, nemzetközi szupersztárt csinált Don Johnsonból, és a neonfényes világával igazi trendteremtő erővel bírt a nyolcvanas évek stílusára, divatjára, zenéire. A történetben elvileg sima rendőrnyomozóként dolgozó Sonny Crockett például Ferrari 365 GTS/4 és Ferrari Testarossa autócsodákkal közlekedett, ezerdolláros Armani, Versace és Hugo Boss öltönyöket hordott (szigorúan pólóval!), és egy luxushajón lakott a háziállatként tartott alligátorával.

6.A Ray-Ban napszemüvegmárka máig két leghíresebb és leghatékonyabb reklámarca Don Johnson és Tom Cruise, pedig egyikük sem állt soha szerződésben a céggel. Mindketten számos ikonikus szerepükben hordták a Ray-Ban napszemüvegeket a nyolcvanas években, és így segítettek világhírűvé tenni a márkát.

7.A Miami Vice-ban a szereplők gyakran közlekedtek motorcsónakokkal, és a sorozat forgatása alatt ez vált Don Johnson egyik legfőbb hobbijává. Sőt, egy idő után versenyezni is kezdett, és 1988-ban világbajnok is lett a profi motorcsónakosok között.

8.Nagy médiavisszhangot, sőt botrányt váltott ki az a húzása, amikor egy nyilvános sajtóesemény keretében találkozott az akkori amerikai elnökkel, Ronald Reagan-nel, és közben nem viselt zoknit. Később azzal védekezett, hogy egyszerűen nincs egyetlen pár zoknija sem otthon, mert Miamiban él.

9.A nyolcvanas évek meghatározó sztárjaként és szexszimbólumaként természetesen a korabeli popzenéből sem maradhatott ki, pláne hogy kimondottan karakteres énekhanggal bír. Két albuma is megjelent ekkoriban, és több dala a slágerlistákra is felkerült. A legsikeresebb egészen az ötödik helyig jutott a Billboard-listán.

10.Összesen ötször házasodott, és majdnem mindegyik elég kalandosra sikeredett. Az első két házasságát például napokon belül érvénytelenítették, mindkettő afféle részeg kaland volt, még a balhés ifjúságából. Később a szintén filmcsillag Melanie Griffith-t kétszer is elvette, másodszor Antonio Banderas miatt váltak el. A jelenlegi házassága 1999 óta tart, összesen pedig öt gyereke született.

11.Az egyik gyermeke, Dakota Johnson szintén híres hollywoodi sztár olyan filmek révén, mint A szürke ötven árnyalata vagy a Sóhajok. Don Johnson és Melanie Griffith viszont már Dakota hétéves korában különváltak, és mivel Melanie Griffith házassága ezután Antonio Banderas-szal 18 évig tartott, így inkább Banderas nevelte fel a lányt.

12.Szomszédja volt a híres író és újságíró Hunter S. Thompson (Félelem és reszketés Las Vegasban, Rumnapló). Ők ketten dolgoztak is együtt egy mozifilm forgatókönyvén, ami végül nem valósult meg, de számos elemét beépítették később Don Johnson másik tévés sikersorozata, a Nash Bridges – Trükkös hekus történetébe.

13.Egy népszerű finn együttes róla nevezte el magát, ők a Don Johnson Big Band.

14.Nagy rajongója a vietnámi kultúrának, az ország déli csücske mellett van egy saját szigete is, ahol többek között a (legutóbbi) nászútját is töltötte. Vietnám mellett a másik kedvenc úti célja az itáliai Toszkána.

15.Don Johnson hetven felett sem tervez lassítani, az HBO jelenleg is futó sikersorozatában, a Watchmenben is fontos szerepet alakít, januárban pedig a hazai mozikban is látható lesz az egészen kiváló, csavaros krimisztorit szállító, és sztárok sokasága fémjelezte Tőrbe ejtve című filmben.