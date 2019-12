Akár Hernán Cortés, az azték birodalmat megdöntő spanyol konkvisztádor hajóihoz is tartozhatott az a két 500 éves vas hajóhorgony, amelyet Villa Rica egykori spanyol kolónia közelében találtak Mexikóban a tenger fenekén - jelentette be a Nemzeti Antropológiai és Történeti Intézet (INAH).

A vasmacskákat 10-15 méter mély vízben, egyméteres üledékkel borítva fedezték fel az intézet szakemberei Antigua városnál, Veracruz kikötővárostól északra. Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy Cortés elsüllyesztett hajóihoz tartoztak volna, de a horgonyok nagyon hasonlítanak arra az ugyanebben térségben tavaly előkerült vasmacskára, amelyen megtalálták a fa keresztborda maradványát, és a szerves anyag szénizotópos kormeghatározással sikerült megállapítani, hogy a fa hajóalkatrész 1450 és 1530 között készült Észak-Spanyolországban honos tölgyfaféléből. A vasmacskák fekvése arra utal, hogy egy flottához tartoztak.

Cortésé után nem sokkal egy másik spanyol expedíció is érkezett a térségbe, így a hajóhorgonyok származhatnak ettől a másik flottától is. Sőt, a spanyol hódítás kezdeti korszakában Villa Rica forgalmas kikötő volt, amelyben 1600-ig sok más hajó meg fordult - közölte az INAH.

A legnagyobb megtalált hajóhorgony csaknem 4 méter hosszú és 1,6 méter széles. A vasmacskákat a dokumentálás után visszatemették a tenger mélyére, hogy ott továbbra is változatlan állapotban maradjanak fenn.

A mexikói kutatók mágneses vizsgálattal azonosítottak a tengerfenéken további 15 olyan pontot, ahol vas hajóhorgony rejtőzhet az üledékben. Ezeket a helyeket később tárják fel.

Az INAH közleménye szerint az újabb vasmacskák felfedezése megerősíti, hogy jó helyen kutatnak a spanyol hódítás nyomai után, és az első nyomokból kiindulva talán további, a spanyol hódítást dokumentáló relikviákat találnak.

Hernán Cortés, aki 1519-ben érkezett Mexikóba, felégette a hajóit, hogy kincsvadászokból álló legénységük kénytelen legyen behatolni a szárazföld belsejébe.

Forrás: MTI