Igazi közönségkedvenc a Seveled című film. December 5-én került a mozikba a saját hazugságaiba gabalyodó Gergő (Mészáros Béla) története, aki beteg édesanyja (Básti Juli) megnyugtatására kezdett ál-kapcsolatba szomszédjával, a várandós Sacival (Tenki Réka). A főszereplők mellett olyan neves színművészek kaptak szerepet a Seveledben, mint Bodrogi Gyula, Cserhalmi György, Rezes Judit, Mészáros Máté, Luca Bercovici, Molnár Áron, Ónodi Eszter, Pálmai Anna, Pogány Judit és Mátray László.

Úgy tűnik, továbbra is a romantikus vígjátékok a magyar nézők kedvencei, mi sem bizonyítja ezt jobban annál, mint hogy már több mint 50 ezer nézőt csábított be a mozikba az év vége szerelmes komédiája. A nézők körében végzett kutatás alapján elmondható, hogy a Seveled igazi közönségsiker lett: az első hétvégén megkérdezettek 100 százaléka annyira szerette a filmet, hogy egyértelműen ajánlaná azt ismerőseinek is.

Az ötvenezer néző természetesen még nem a vége: az ünnepek alatt is változatlanul megtekinthető országosan az izgalomban, humorban és romantikában gazdag vígjáték. A Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával készült film az InterCom forgalmazásában került a mozikba.