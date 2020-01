Sztárgárda csavaros krimiben, John Malkovich a pápai trónon, vagy egyetlen snitt a világháborúban? Minden hónapban összegyűjtjük azokat a bemutatókat, amelyek a legfontosabb eseménynek számítanak, és amiket szerintünk érdemes lesz mengézniük olvasóinknak is. Jöjjenek hát január ajánlott filmjei és sorozatai!

Tőrbe ejtve (Knives Out)Hazai mozis premier: 01.02.

Eredetileg novemberben került volna a hazai mozikba, de a forgalmazója végül januárra csúsztatta a premiert. A Tőrbe ejtve Agatha Christie-szerű kriminek indul, de aztán egészen más lesz belőle, miközben az okos kirakós erényeit is meg tudja őrizni. Rian Johnson rendező (Beépülve, Looper, Az utolsó Jedik) híres a csavaros és különös hangulatú filmjeiről, ezúttal pedig egy igazi sztárgárda (Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Ana de Armas, Don Johnson) élén lep meg minket.

Az új pápa (The New Pope)Hazai tévés premier: 01.10. (HBO GO)

Az új pápa, avagy Az ifjú pápa 2.: az európai filmművészet egyik legjelentősebb kortárs alkotója, az olasz Paolo Sorrentino bő három évvel ezelőtt megújította a tévésorozat műfaját is egy egészen különleges látásmódú és hangvételű történettel, amely egy vatikáni trónra kerülő fiatal egyházfőről (Jude Law) szólt. Most megérkezett a folytatás is, ismét Sorrentinótól, és egy nem kevésbé különleges új pápával John Malkovich alakításában.

1917 (1917)Hazai mozis premier: 01.23.

Háborús film egyetlen beállításban? Úgy tűnik, lehetséges: Sam Mendes rendező (Amerikai szépség, 007 – Skyfall) az operatőrlegenda Roger Deakins-szel összefogva úgy meséli el egy ellenséges vonalak mögé induló első világháborús küldetés történetét, hogy abban látszólag nincs egyetlen vágás sem, és minden valós időben zajlik. Bravúr a javából, és egybehangzó vélemények szerint nem csak formailag, hanem tartalmilag is.

Jojo Nyuszi (Jojo Rabbit)Hazai mozis premier: 01.23.

Az új-zélandi Taika Waititi (Hétköznapi vámpírok, Vademberek hajszája, Thor: Ragnarök) az egyik legfelkapottabb filmes alkotó jelenleg, méghozzá leginkább a rendkívül vicces és közben mélyen humánus látásmódja miatt, amivel a legnehezebb témákat is egyedi módon tudja megfogni. Az új szatírájában erre a képességére különösen nagy szüksége van, hiszen egy olyan német kisfiúról mesél, akinek Hitler a képzeletbeli barátja.

Kisasszonyok (Little Women)Hazai mozis premier: 01.30.

Louisa May Alcott klasszikus regénye, mely négy lánytestvér történetét meséli el az amerikai polgárháborút követő időszakban. A történet rengeteg filmes és televíziós feldolgozást kapott már az idők során, de könnyen lehet, hogy most a legnagyszerűbbet. Greta Gerwig (Lady Bird) rendezéséről ugyanis már most úgy beszélnek, mint egy új moziklasszikusról, ami még tovább tudta fokozni az alapmű értékeit.