1.A Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk eredeti címe Bad Boys for Life, ami történetesen egy 2001-es P. Diddy-szám címe is. Ezek után nem meglepő, hogy ezt a számot felhasználták a film előzeteséhez is, méghozzá összemixelve azzal a nótával, ami az egész széria emblematikus dala: az Inner Circle-től a Bad Boys.

2.Úgy tűnik, a Bad Boys-széria nem a gyorsan egymásra következő folytatásokról lesz híres. Az első film után nyolc évvel jött csak ki a második, most pedig tizenhét (!) évnyi várakozást követően érkezik a harmadik rész.

3.Már a 2003-as második rész, azaz a Bad Boys 2. – Már megint a rosszfiúk sikere után egyből tervben volt egy harmadik felvonás, csak akkoriban Will Smith gázsija olyan magasan szárnyalt az égben, ami túl sok lett volna a film költségvetése számára, így elálltak tőle az alkotók.

4.A végül megvalósuló harmadik rész 2009 óta készül, legalábbis ha figyelembe vesszük a forgatókönyvének írását is, amin a hosszú évek alatt számos szakember dolgozott, hogy aztán átadják a helyüket újabb szakembereknek. Ugyanígy alakult a produkcióhoz szerződtetett rendezők sorsa is, így érthető az elhúzódó folyamat.

5.Ez lesz az első Bad Boys-film, amit nem Michael Bay rendez – pedig ő a karrierje beindulását köszönheti az első résznek. Mostanában viszont inkább a Transformers-szériával van elfoglalva, így semmilyen formában, még producerként sem vett részt ebben az új folytatásban.

6.A két főszereplő persze ettől függetlenül visszatér, hiszen nem létezhet Bad Boys-film Will Smith és Martin Lawrence nélkül. Külön érdekesség, hogy mindkét korábbi rész esetében Lawrence szerepelt első helyen a stáblistán, ami Hollywoodban komoly fontossági sorrendet jelent. Ebben az új részben természetesen már Will Smith neve áll majd elöl.

7.Az első Bad Boys-film idején Lawrence már elismert komikusnak és filmszínésznek számított, a tejfelesszájú Will Smith pedig még csak egy Kaliforniába jöttem tévésorozatot tudott felmutatni. Nem is ő volt az elsőszámú jelölt az aranyifjú Mike Lowrey szerepére, de épp Lawrence győzte meg a stúdiófőnököket arról, hogy tegyenek egy próbát vele.

8.A két főszereplőn kívül ismerős arcként köszönthetjük majd a filmben a szintén visszatérő Joe Pantolianót, azaz Howard kapitányt is.

9.A friss arcok közül a legnagyobb név az egykori tinisztár Vanessa Hudgens, aki a filmben már egy új bűnüldöző generáció tagjaként adja fel a leckét a kissé betokosodott „nagy öregeknek".

10.A már említett elhúzódó készítési folyamat a film tervezett premierjének dátumát is alaposan befolyásolta. Amikor először bejelentették a bemutató időpontját, az még 2017 februárja volt...

11.Kevésbé köztudott, hogy időközben született egy „Bad Boys-tévésorozat" is Los Angeles legjobbjai címmel, ebben pedig a második mozifilmben felbukkanó Syd Burnett (Gabrielle Union), a Martin Lawrence által alakított Marcus Burnett húga a főszereplő.

12.Michael Bay helyére a direktori székbe végül az Adil El Arbi-Bilall Fallah marokkói származású belga rendezőpáros került, akiknek ez lesz az első hollywoodi munkája.

13.Természetesen az első kettőhöz hasonlóan az új rész is a napfényes Miamiban játszódik, de a film nagy részét mégsem itt forgatták, hiszen a nem túl távoli Atlantában kedvezőbbek voltak az infrastrukturális körülmények.

14.Will Smith az újabb szokásához híven a saját Youtube-csatornájára feltett több videót is, amiben a forgatás színfalai mögül jelentkezett be és osztott meg néhány kulisszatitkot.

15.Ha már zenével kezdtük a listánkat, fejezzük is be zenével. Természetesen új sláger is készült a filmhez, méghozzá a Black Eyed Peas és J Balvin közreműködésével. Ha ismerősek kissé a dallamai, az nem véletlen, hisz a Rhythm of the Night feldolgozásából született, ami körülbelül akkor szólt minden diszkóban, amikor az első Bad Boys film ment minden moziban.