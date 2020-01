Az 1969-ben született művész már 1985-ben pörgette a korongokat. Tiesto világhíre a 2004-es Athéni Olimpia nyitórendezvényével erősödött meg, ahol több mint 1 milliárd ember nézte élőben a sportolók bevonulását, ahol ő zenélhetett. Azóta számtalan világsztárral dolgozott, remixelt többek közt Madonnának, Justin Timberlake-nek, és a Faithlessnek is. Nyáron a Balaton Soundon a Life.hu-nak elmondta, abban, hogy a munkássága alatt eltelt 34 éve során tudja még motiválni magát, nagy szerepe van az új zenéknek. Folyamatosan újabb remixeken dolgozik, mindig más énekesekkel. A zene iránt érzett szenvedélye és persze az, hogy imád utazni, zenélni, mind hajtják - mondta.

Legutóbb a holland dj a lemezlovasok TOP 100-as listáját kihirdető ceremónián, Hollandia legdrágább építési költségű arénájában, a Johan Cruijff-ben nyilatkozott a Life.hu-nak, ahol az est során fel is lépett. Bár nyolcadik lett a 100-as listán, Martin Garrixel holtversenyben a 2. helyen áll azok közt, akik eddig a legtöbbször végeztek az élen. Mint mondta, a díjak csak másodlagosak számára.

Nem a díjakért csinálom. Mindig is az érdekelt, hogy velem együtt az emberek jól érezzék magunkat és mindenkinek legyen egy kiváló estéje. Jó dolog díjat kapni, de nem ebből a célból zenélek. A célom, hogy amikor játszom, mindenki bulizzon egy nagyot.

A beszélgetés során az is kiderült, nem is olyan nehéz alkotóként kollaborálni Tiestoval.

Mindig inspirálódom. Ez nagyon véletlenszerű. Ha hallom, hogy valakinek jó hangja van, vagy látok egy jó produkciót, általában ez alapján hozok döntést, hogy kivel dolgozzak - mondta a Life-nak. A dj számtalanszor lépett már fel Magyarországon is, első emlékei közt a Balaton van.

"Sok szép emlékem van Magyarországról már a pályafutásom kezdetétől fogva az utóbbi pár évig" - emlékezett vissza Tiesto, aki azt is elárulta, hogy az első fellépése, amit Hollandián kívül tartott, az Siófokon volt, ahol az est végén egy idegen after partiján kötött ki, ami másnap reggelig tartott. "Mindig különleges emlék lesz a szívemben." - tette hozzá. A holland dj az Amsterdam Music Festivalon azt a titkot is elárulta nekünk, miként éli meg, hogy bármerre is jár a világon, mindenhol a nevét kiabálják:

"Furcsa, de egyben különleges érzés számomra, amikor az emberek értékelik a munkásságomat, a zenémet. Ezrek kiabálják a nevem: Tiesto! Istennek érzem magam, vagy királynak" - zárta az interjút nevetve.