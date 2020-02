„Már nem alulról látom a béka hátsóját, szemmagasságba kerültem vele...Ez egy hajszál, ami bármikor elszakadhat, de a kilátástalanságnál följebb leledzem. Vagyok. Néha jobban, és van, amikor kevésbé. Mint az időjárás. De most is azt mondom magamnak: 'Hajrá, Balázs!'" – mondta a Blikknek Galkó.

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett színész nehéz helyzetbe került az elmúlt években, 2017-ben attól tartott, hogy soha többet nem léphet színpadra.

A színész azok után vált mellőzötté, hogy a Művészetek Völgye Fesztivál művészeti vezetőjeként összeütközésbe került a kultúrpolitikai vezetőkkel. Miután kilátástalanná vált a helyzete, több fővárosi színház igazgatójának is megírta: bármit elvállal.

„Annak is nagyon örültem, hogy az Eldorádóban is szerepet osztottak rám. Nagyon szeretem ezt az előadást. Időközben Sopronba is meghívtak egy kis jelenlétre a Padlás című musicalbe, és egy főiskolás vizsgarendezésében is játszom. Azt a budai Trafóban és Székesfehérváron is bemutatjuk" – mondta a színész, aki ma is szerény anyagi körülmények között él.

Mikor Balázs nehéz helyzetbe került, a József Attila Színház igazgatója volt az egyetlen, aki a színész ajánlkozására reagált, és munkát adott a művésznek.

"Szomorú voltam, hogy Balázs nehéz helyzetbe került, de örültem is annak, hogy tudjuk őt foglalkoztatni. Olyan közegben nőttem fel, ahol az emberség volt a fontos, és ebben a közösségben is ez az értékmérő. Balázst is ennek alapján ítélem meg. Szakmaiságát pedig nagyra tartom." -mondta Nemcsák Károly.

A színész négy éve a közösségi oldalán jelentette be, hogy nyelvgyökrákkal operálták, és most úgy tűnik, legyőzte a gyilkos kórt.

„Áprilisban lesz a következő kontrollom. Ott majd kiderül, tünetmentes vagyok-e vagy sem, de jól érzem magam"– nyilatkozta állapotáról.