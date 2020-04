Hétköznapi vámpírok – A sorozat (What We Do in the Shadows)Hazai tévés és netes premier: 04.02. (HBO3) és 04.16. (HBO GO)

Az utóbbi évek egyik legüdítőbb humorú filmvígjátéka volt az az új-zélandi áldokumentumfilm, ami egy közös albérletben lakó vámpírokról szólt, és amelynek író-rendezője, Taika Waitit azóta komoly hollywoodi karriert futott be (Thor: Ragnarök, Jojo nyuszi). Waititi producerként maradt akkor is, amikor elkészült a filmből a sorozatverzió, és ugyan a vámpírok Új-Zélandról az Egyesült Államokba költöztek át, de ez humorfaktoron kicsit sem változtatott.

Futás (Run)Hazai tévés premier: 04.13. (HBO)

A meghökkentően érdekes alapötletű sorozat két egykori szerelmesről szól, akik annak idején megállapodtak, ha bármelyikük valaha az életben elküldi a másiknak a titkos jelszavukat, akkor találkozniuk kell a New York-i pályaudvaron, hogy együtt utazzanak el. Amikor pedig az a bizonyos üzenet megérkezik, már mindketten nagyon máshol tartanak az életben. Vagy a lényeget tekintve mégsem?

Mrs. America (Mrs. America)Hazai netes premier: 04.15. (HBO GO)

Egészen lenyűgöző szereplőgárdával (mindjárt a csodálatos Cate Blanchettel a főszerepben), és valós történet(ek) alapján készült el az a miniszéria, ami a hetvenes évek Amerikájának egy máig ható társadalmi konfliktusába viszi el a nézőket. A korban épp kibontakozni kezdő feminista mozgalmak ugyanis olyan ellenféllel találták szembe magukat, akire cseppet sem számítottak, egy erős nővel.

Coffee és Karem (Coffee & Karem)Hazai netes premier: 04.03. (Netflix)

A címbeli Coffee egy kicsit balfácán utcai rendőr (a Másnaposokból ismert Ed Helms alakításában), Karem pedig annak a nőnek a fia, akivel épp randizik. Karem nagyon nem bírja Coffee-t, és meg akarja leckéztetni őt a szépszámú netes követője előtt, azonban minden a feje tetejére áll, és onnantól kénytelenek egymásra számítani ebben az őrült vígjátékban.

Megszállottak viadala (Killing Eve) 3. évadHazai netes premier: 04.13. (HBO GO)

A jelenlegi sorozatkínálat egyik legkülönlegesebb színfoltját jelenti a Megszállottak viadala, ami egyszerre groteszk fekete komédia, véres krimi és elmerülés a női lélek rejtelmeiben. Pontosabban a női lelkekében, hiszen a két főhőse nem is lehetne különbözőbb. Egy dögös, pszichopata bérgyilkosnő, és egy szürke életű titkosszolgálati elemző, akiket mégis összeköt valami titokzatos kapocs, és akik egymás megmentői éppúgy lehetnek, mint egymás legnagyobb problémái is.