Patricia Bosworth színésznő halálát a koronavírus okozta. Lánya jelentette be a hírt.

Patricia Bosworth, aki Audrey Hepburn mellett is játszott Az apáca története című filmben 86 évesen életét vesztette. Bosworth mostohalánya, Fia Hatsav közölte a szomorú hírt és azt is elmondta, hogy az új koronavírus okozta tüdőgyulladás végzett a színésznővel. A filmek mellett az 1950-es és a 60-as években számos Broadway-darabban is szerepelt - írja az Los Angeles Times.