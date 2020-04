Jack Nicholson azon kevesek egyike, aki habár már egy ideje visszavonult a reflektorfényből, még mindig Hollywood egyik legjobb színészeként van számontartva. A születésnapos sztár memóriája saját bevallása szerint már nem a régi, ezért most úgy döntöttünk, felidézzük, miért is imádja őt mindenki.

Már fiatalon sem szerette a mások által kitaposott utat, így nem csoda, hogy 17 évesen a saját lábára állt. Los Angelesbe költözött, ahol egy darabig az MGM képregényosztályán tevékenykedett, majd úgy döntött, kipróbálja magát színészként. Nem sokkal ezután kapta meg a Szelíd motorosok rosszfiújának szerepét, amit már többé le sem tudott volna mosni magáról. A színészvilág egyik leggonoszabb mosolyú sztárja lett, aki akár egyetlen grimaszával is képes volt elrabolni mindenki figyelmét.

A 83 éves híresség soha egyetlen iskolában sem tanulta a színészetet, de ő az élő példa arra, hogy vannak olyan tehetségek, akiket kár is lenne iskolapadba kényszeríteni. 12 jelölésből háromszor kapott Oscar-díjat, illetve 3 BAFTA-díj és 6 Golden Globe-díj is a zsebében landolt. Karrierje előrehaladtával a világ lassacskán a lábai előtt hevert, és egy emberként várta minden újabb filmes szereplését.

Eközben a nőkkel...

Sokan állítják, hogy az ellenkező nemmel szembeni konstans viharos viszonya a gyerekkorának köszönhető. Jack ugyanis az édesanyja és a nővére mellett nőtt fel, ám 37 éves korában kiderült,

hogy a "nővére" valójában az édesanyja, míg az "édesanyja" a nagyanyja.

Erre a hazugságra azért volt szükség, mert a biológiai édesanyja mindössze 17 évesen, férj nélkül hozta világra Nicholsont, ám abban az időben nem igazán nézték jó szemmel az egyedülálló anyákat. Mire Jack megtudta az igazat, már egyik női rokona sem volt életben, így sosem tudott velük beszélgetni erről.

Bizonyos elképzelések szerint a késői felismerés örökre megváltoztatta Jack gondolkodását a nőkről, akikkel szemben soha többé nem érzett bizalmat. Ez az elmélet eléggé sztereotíp és talán azért sem állja meg a helyét, mert a színész már akkor sem bírt a vérével, amikor minderről még nem is tudott. Az azonban valószínű, hogy a férfi minta hiánya hozzájárult ahhoz, hogy nem tanult meg "normális" férfiként élni. De talán nem is lenne ugyanaz az ember, ha nem ezt az utat járta volna be.

Sosem volt kifejezetten jóképű, mégis, a hírek szerint több, mint 2000 nőt csalogatott be az ágyába. Olyan nőket csábított el, mint Kate Moss vagy Lara Flynn Boyle, de állítólag a Gyomok között forgatásán Meryl Streeppel is összemelegedtek. 1995-ben Amanda de Cadenet fotós-színésznővel járt, aki nem mellesleg két rocklegenda exfelesége. Amanda ugyanis a Strokes gitárosának, valamint a Duran Duran basszusgitárosának is igent mondott.

A gyerekek pedig csak születtek és születtek...

1962 és 1968 között Sandra Knight volt a felesége, akivel született egy közös lányuk.

Válásuk után egy rövid időre összkavarodott Susan Anspach-csal az Öt könnyű darab forgatásán, aki egy fiú gyermekkel ajándékozta meg Nicholsont.

Ezt követően a sztárnak volt néhány futó kalandja, majd Anjelica Hustonnal alkottak egy párt - egészen addig, amíg ki nem derült, hogy a színész teherbe ejtett egy másik nőt.

1980 és 1985 között Winnie Hollman dán szupermodell volt a kedvese, aki szintén gyermeket szült neki.

5 évet töltött Rebecca Broussarddal is, szerelmükből pedig két gyermek is született.

Ne mondhatja senki, hogy nem tudott élni

Mint az az eddigiekből is kiderült, Nicholson sosem arról volt híres, hogy visszafogott, csendes életet élne. Olyannyira nem, hogy a hetvenes években egy utcában lakott Warren Beatty-vel és Marlon Brandóval. Valószínűleg ez a tény összefüggésben lehet azzal, hogy az utcájukat később "Rosszfiúk utcájának" nevezték el.

Jack Nicholson őrületes életében van valami szeretnivaló - legalábbis ha tisztes távolságból szemléljük. Isten éltesse még nagyon sokáig!