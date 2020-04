Elhunyt Ranjit Chowdhry színész, akit láthattunk a Csajok című sorozatban és A hivatalban is.

64 évesen elhunyt Ranjit Chowdhry színész. A Mint hal a vízben és Az utolsó vakáció című filmekben is láthattuk őt olyan sorozatok mellett, mint a Csajok, A hivatal és A szökés, de feltűnt az Esküdt ellenségekben is. A szomorú hírt a színész féltestvére is megerősítette Instagram-oldalán, de a halál okát nem közölték.