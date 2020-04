A világjárvány ideje alatt futó Stars In The House című jótékonysági videósorozat lényege, hogy a sztárok az otthonukból jelentkeznek be. A színészek többnyire filmbeli vagy sorozatbeli kollégáikkal együtt láthatóak, mintha összeállna egy produkció stábja.

Nemcsak jelenleg futó sorozatok színészei, színésznői szerepeltek már közösen egy-egy adásban, de olyan klasszikusok szereplői is, mint a Taxi, a Frasier – A dumagép vagy épp a Született feleségek.

Most a Dallas csapatán a sor: Patrick Duffy (Bobby), Linda Gray (Samantha), Charlene Tilton (Lucy) és Steve Kanaly (Ray) is igent mondott egy közös beszélgetésre -írja az Origo.

A Dallas sztárjait magyar idő szerint április 25-én láthatjuk a műsor honlapján illetve YouTube-csatornáján.