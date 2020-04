A ferences rendi szerzetes több állomáson keresztül mutatja be a közösségi oldalán, magyar idő szerint minden nap 11.00-tól, mennyire fontos a mai világban a megfelelő párválasztás. Szeretné, ha a felnövekvő generációk gyermekeiket felelősen vállaló, stabil családokat alapítanának, olyanokat, melyeknek nincs szüksége gyermekvédelmi menhelyekre, sebeket foltozgató szakemberekre, álmatlan éjszakákon telesírt papírzsebkendőre.

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója sok fiatalt nevel a mai napig is, adott össze, és úgy véli, hogy a szerelem egy hegyeket mozgató, valóságos erő, melyről a fizikusok keveset tudnak, de az általuk felsorolt energiák mellett nem csak létezik, hanem képes az embert az ő létének egy gazdagabb, magasabb szintjére emelni! A Szerelem Tanösvény keretein belül a magyar irodalom legszebb szerelmes verseit megfogalmazó költő, Petőfi Sándor és az ő érzéseit viszonzó felesége, Szendrei Júlia kapcsolatát helyezi előtérbe Csaba Testvér.

Böjte Csaba megfogalmazása szerint az egyház azt szeretné, ha minden ember boldog lenne, azonban úgy látja, ma tíz szerelemből sajnos hét sírással, veszekedéssel ér véget, ami nem normális. Ezért érezte szükségét, hogy segítsen a fiatalokon, akiknek persze maguknak is sokkal jobban át kellene gondolniuk a dolgokat, ugyanis nem lenne kötelező, hogy ennyi élet „zsákutcába" menjen.

A tíz alkalmas „Szerelem tanösvény" sorozat húsvéthétfőn kezdődött, és április 24-én ér véget, de mint azt a ferences rendi szerzetes az InfoRádiónak elárulta, szívesen áll rendelkezésre a jövőben is bárki számára a témában, mert, mint vallja, erről jó, ha hosszan elmélkedünk és beszélünk. A tanösvény állomásai a valóságban – Nagyváradtól Koltóig – végigkalauzolják az érdeklődőket Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szerelmének beteljesedésén is.

"Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet" (1Móz 1,26) Hiszem, hogy minden Istentől kapott feladatot jól meg lehet oldani, és azt is hiszem, hogy az, ki a feladatot adta, az a megoldásban is mellettünk áll, és segít! Gyertek, Isten áldását kérve induljunk el a boldog életre vezető Szerelem Tanösvényen, hogy ki-ki a kedvese kezét fogva, megszülető gyermekek társaságában sikeresen, örömmel a mennyek országába jusson!"

