Egyre többen döntenek úgy, hogy valamilyen módon fel hívják a figyelmünket a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra. Sokan megüzenték már a maguk eszközeivel, hogy tartsunk távolságot, mossunk kezet és vigyázzunk egymásra.

Ez a galéria például tökéletesen bemutatja, hogyan jelenne meg a koronavírus régi festményeken, illetve olyan sorozat is készült, ami arra kérdésre válaszol: vajon hogyan néznének ki ezek a képek, ha 1,5 méter távolságot kellett volna tartani az elkészítésük idején?

Most pedig elkészült ezeknek a hazai változata is. KoPé mostanában híres hazai festményeket egészít ki, hogy a jelen korból is legyen rajtuk egy-egy kis morzsa - hasonló technikával, ahogy az eredeti mű készült (pl ugyanolyan ecsetvonásokat és hasonló színeket használ...).

"Teljesen öncélú gyakorlás, de nem mondom, hogy nem tetszik ha mások is kedvelik, amit csinálok." - vallja az alkotó.

Elgondolkodtató és egyben humoros képek következnek, kattints ide a galériáért!