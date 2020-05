A mumbai konferencián tucatnyi színész, producer, forgalmazó, a bollywoodi filmgyártás befolyásos személyiségei fejtették ki véleményüket. Egy név nélkül nyilatkozó résztvevő elmondta, hogy a filmgyártás mindig is kockázatos ágazat volt, és sokan erre az évre már becsukhatják a boltot. Úgy vélte, nehéz lesz az embereket visszacsalogatni a mozikba.Az indiai filmipar bevételeinek 60 százaléka a jegyeladásokból származik, s a mozik bezárása miatt ez komoly veszélybe került. A producerek ezért egyelőre jegelik a nagy költségvetésű filmeket és azokat is, amelyeket külföldi helyszíneken kellene forgatni. Indiában a járvány terjedésének megakadályozására Narendra Modi kormányfő 40 napra rendelt el korlátozásokat, köztük a filmszínházak bezárását. India-szerte 9500 mozi zárt be, és az ágazat szereplői szerint akár hónapokba is telhet, amíg az élet visszatér a rendes kerékvágásba.

Karan Taurani, az Elara Capital befektetési vállalat elemzője elmondta, hogy a mozik június közepe előtt nem nyitnak ki országos szinten, a korábbi látogatottság pedig augusztusig aligha érhető el. Szerinte a jegyárak csökkentésével lehetne majd vonzóbbá tenni a mozikat. Indiában mintegy 1200 film készül évente, de idén a komoly költségvetési igényű produkciókat Taurani szerint elhalasztják,mivel a stúdióknak nem lesz elég pénzük a kieső jegybevételek miatt. Elképzelhető, hogy a mozik újbóli megnyitása után a forgalmazók először kisebb költségvetésű filmek bemutatásán próbálják ki, hogy mekkora a kereslet a mozizás iránt. Egy másik elemző becslése szerint a mozik bezárása miatt mintegy 130 millió dolláros (42 milliárd forintos) bevételkieséssel kell számolni. A mozisok attól is tartanak, hogy ha újból kinyithatnak is, az olyan kötelező új szabályok, mint a távolságtartás, maszkviselés, a nézők hőmérsékletének ellenőrzése, esetleg nevük és lakcímük rögzítése, eltántorítják a közönséget. A filmsztárok és sztárrendezők ugyan átvészelik az előttük álló időszakot, de az ágazatban több tízezer ember - filmes szakemberek, táncosok, statiszták, technikusok - munkája és megélhetése került veszélybe, nekik nincsenek megtakarításaik, napról-napra fizetik őket a produkciók - írta az MTI.